Традиция, подаренная школой

Местные жители считают, что история движения «Бессмертный полк» зародилась в новосибирской школе.

Считается, что история «Бессмертного полка» началась в 2012 году в Томске. Но почти на полвека раньше движение появилось в Новосибирске. О том, как это было, - в нашем материале.

Все началось с аллеи

В Советском районе Новосибирска, в школе № 121 микрорайона Шлюз, расположен уникальный музей «Землянка», созданный более полувека назад. Он давно стал местом притяжения для ценителей истории. В свое время именно здесь зародилось движение, которое сегодня известно всей стране как «Бессмертный полк». Об этом рассказал депутат Совета депутатов города Новосибирска Александр Фельдбуш (депутатское объединение «Единая Россия»).

Итак, история «Бессмертного полка» в Новосибирске началась в 1965 году. Родоначальником стал участник Великой Отечественной войны, старший сержант Дмитрий Дмитриевич Бутаков - друзья и знакомые звали его Дим Димыч. Он еще на фронте принял решение, что если выживет, то обязательно поставит памятник однополчанам. После окончания войны Дим Димыч долго размышлял над формой монумента и выбрал живую аллею.

Ветеран нарубил в лесу 1200 веточек, укоренил их в собственной квартире, а затем пришел в единственную на тот момент школу микрорайона - № 121 - с целью высадить Аллею памяти.

Инициативу поддержали, и 9 мая 1965 года школьники вместе с педагогами и ветеранами вышли на берег Обского водохранилища, чтобы посадить деревья. Интересно, что многие пришли не с пустыми руками - люди несли портреты своих родных, тех, кто не вернулся с фронта. Никто тогда не называл это «Бессмертным полком».

- Поэтому местные жители считают, что именно здесь, в школе № 121, зародился «Бессмертный полк», - рассказал Александр Фельдбуш.

Возле каждого высаженного дерева учащиеся ставили памятную табличку с именем погибшего ветерана.

«Таких экспонатов нет нигде»

В 2026 году традиция была продолжена, на Шлюзе состоялось уже 61-е по счету шествие, во время которого всегда звучит оркестр.

- Ежегодно школьники вместе с ветеранами дружно проходят по микрорайону, а затем мы проводим митинг на Аллее памяти. Депутатский корпус помогает с организацией мероприятия, оркестром и оформлением митинга, - добавил Александр Фельдбуш.

Кроме того, в школе сохраняется, живет и пополняется уникальный военный музей «Землянка». Люди приносят сюда медали, кители и старую военную одежду. Экспозиция не ограничивается артефактами Великой Отечественной войны. Сегодня сюда приносят свидетельства современной эпохи. Бойцы СВО передают личные вещи, трофеи и снаряжение.

- Вот у нас беспилотник современный. Он очень большой, поэтому мы планируем повесить его отдельно. Есть маленький беспилотник, форма участника СВО. А есть и очень необычный коврик из фашистских орденских лент. Такого экспоната нет ни в одном музее города, - отметила директор музея «Землянка» Нина Михинкевич.

Сохранить память и традиции

Глава администрации Советского района Евгений Герасимов, также посетивший мероприятие, передал в музей «Землянка» уникальный экспонат - стеклянную флягу времен Великой Отечественной войны.

А директор школы Татьяна Ведяева рассказала, что музей пользуется большой популярностью у современных детей:

- Очень много детей из детских садов, школ города приезжает. Откуда-то узнают о нас и хотят посмотреть экспонаты.

Главная цель педагогов сегодня - сохранение памяти и традиций, истории и культурных ценностей народа.