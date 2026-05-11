12 мая в Новосибирске похолодает до нуля градусов и пройдет снег.

После жарких выходных ненадолго будто вернется зима. Какая ожидается погода в Новосибирске на 12 мая 2026 года — в нашем материале.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В НОВОСИБИРСКЕ НА 12 МАЯ

Погода 12 мая будет холодной и неприятной. Помимо похолодание синоптики прогнозируют усиление ветра до 19-23 метров в секунду.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В НОВОСИБИРСКЕ 12 МАЯ

По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на 12 мая температура понизится до +0…+2 градусов, а днем будет +6…+8. По Новосибирской области ночью температура может доходить до -5, днем — до +4…+9 градусов, местами до +14.

ОСАДКИ В НОВОСИБИРСКЕ 12 МАЯ

В ночь на 12 мая ожидается преимущественно без осадков, а днем пройдут небольшие, местами умеренные дождь и мокрый снег.

ДАВЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКЕ 12 МАЯ

Атмосферное давление в течение дня понизится с 748 до 743 миллиметров ртутного столба.

