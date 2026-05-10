«Не видел ее 17 лет»: семья погибшего бойца спорит за наследство с его бывшей женой и падчерицей

Новосибирцы обвинили экс-жену погибшего бойца в желании нажиться на его смерти. Фото: кадр из выпуска «Мужское/Женское»

В Новосибирске разгорелся скандал из-за наследства погибшего участника СВО - Александра. Его сестра Татьяна в эфире шоу «Мужское/Женское» обвинила бывшую жену брата, Наталь, в попытке нажиться на его смерти. По словам Татьяны, Наталья появилась спустя 17 лет после расставания, когда узнала, что Александр собирается на СВО. Она убедила его записать на себя свою дочь, несмотря на отрицательный тест ДНК.

Со слов Татьяны, в июле 2025 года Александр ушел в отпуск, приехал к родителям. Там он пересекся с бывшей супругой. Наталья, по словам Татьяны, каждый вечер приходила к нему с алкоголем. А через месяц он записал дочь Натальи на себя, зная, что ей будут полагаться льготы, так как он участник спецоперации.

- Брат у меня был такой, что помогал всем. Поэтому он в августе записал эту девочку на себя, зная, что ей будет полагаться часть выплат, если с ним случится беда, - заявила в эфире шоу Татьяна. Наталья же озвучила другую версию: уверяет, что Александр сам принял решение.

Когда Александр погиб в конце 2025 года, семья Натальи, по словам Татьяны, начала делить еще не полученные деньги. Тогда им юрист сообщил, что сумма выплат составит около 17 млн рублей, половина из которых может достаться дочери Натальи.

- Наталья, как поговаривают в деревне, уже распланировала, куда потратит деньги. Ее дочь сказала, что они поедут по городам отдыхать, младших детей отправят в лагерь, - добавила Татьяна.

Между тем, брат Александра - Сергей - считает, что дочь Натальи имеет право на часть выплат на обучение. Однако он опасается, что деньги до нее не дойдут, так как их хочет забрать отчим - новый мужчина ее матери. Впрочем, во время эфира Наталья и ее дочь пообещали отказаться от выплат.

Психолог Ирина Берман отметила, что 40-летнего мужчину невозможно было заставить подписать документ о признании родства. Юрист Руслан Авдеев подтвердил, что Александр четко выразил свою волю, подписывая документы. Другой юрист, Юрий Капштык, пообещал помочь семье Меркуловых заблокировать выплаты, если Наталья и Анастасия передумают и не откажутся от них.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX