«Она беременна и сильно истощена»: в Новосибирске волонтер спасает самку сурка с поврежденным глазом

В Новосибирске спасают беременную самку сурка. Фото: Юлия Бабенко

В Первомайском районе Новосибирска прохожие нашли в лесу раненое животное. Сначала они приняли его за бобра, но позже специалисты определили, что это самка сурка. У нее обнаружили черепно-мозговую травму, повреждение глаза и сильное истощение. Позже выяснилось, что она беременна.

- Насколько я знаю, сурчиху нашла компания молодых парней. Они обращались в ветеринарную клинику, но там им отказали и дали номер волонтеров. Они приехали за сурком и привезли ее ко мне, - рассказала КП-Новосибирск волонтер Юлия Бабенко.

Ветеринары лечат беременного сурка после серьезных травм головы и глаза

У зверька серьезная травма головы и глаза. Фото: Юлия Бабенко

По словам девушки, ее подопечной, которую назвали Дженнифер, предстоит длительное лечение, потому что травмы у нее оказались довольно серьезные.

- У сурка очень серьезная травма глаза, пытаемся его спасти. А еще черепно-мозговая травма, сильное обезвоживание. Очень низкий вес для ее размера. Лечение займет не меньше месяца точно, - добавила волонтер.

Животное стойко выдерживает все процедуры. Фото: Юлия Бабенко

Сейчас Дженифер уже начала самостоятельно питаться. Ее дополнительно кормят специальными составами для сурков. Поэтому животное начало понемногу набирать вес. Также зверька обработали от паразитов. Пока терапия продолжается.

Юлия говорит, что животное ведет себя спокойно и стойко выдерживает все процедуры. Но пока она не может точно сказать, вернется ли сурок в лес. Это будет зависеть от того, насколько успешно пройдет восстановление.

Пока не ясно, смогут ли выпустить зверька в дикую природу после лечения. Фото: Юлия Бабенко

- Пока сложно загадывать. Риск для потомства очень высокий. Нужно не забывать, что сурок – дикое животное, и при контакте с человеком она все равно испытывает стресс, что, конечно, может сказаться на будущем потомстве. Поэтому пытаемся решать проблемы по мере их поступления. Думаю, после завершения лечения будет понятно: сможет ли она вернуться в дикую природу, или мы оставим ее, - поделилась Юлия.

