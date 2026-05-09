Память жива: у вузовского мемориала в СГУПСе почтили память героев

Монумент студентам и сотрудникам НИИЖТа, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Фото: Предоставлено Центром по связям с общественностью СГУПСа

В СГУПСе почтили память героев у монумента студентам и сотрудникам НИИЖТа, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и мурала «Так закалялась сталь». Сегодня эти два символа напоминают о цене Победы.

История памятника удивляет

У вуза богатая история, ведущая начало с 1932 года. Преподаватели и студенты во время Великой Отечественной войны на фронте и в тылу делали все, отдавали свои жизни, чтобы приблизить Победу, и вуз трепетно хранит память о прошлом. 9 мая 1986 года на территории учебного заведения появился монумент погибшим героям - студентам и сотрудникам НИИЖТа, который сразу же нашел отклик в сердцах не только учащихся, педагогов, но и всех жителей микрорайона. В народе его называют памятником нивитовцам. Каждый День Победы сюда приходят, чтобы возложить цветы и склонить головы перед подвигом павших.

Интересно, что прежде на этом месте стоял другой памятник - солдат с винтовкой работы скульптора Б. Л. Ермишина. Его открыли 8 мая 1975 года, к 30-летию Победы, на средства, собранные преподавателями, сотрудниками и студентами вуза. А еще раньше, с 29 октября 1968 года, здесь находился памятный камень с надписью: «Здесь будет сооружен монумент студентам и сотрудникам НИИЖТа, погибшим в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. Заложен в день 50-летия ВЛКСМ».

Все торжественные мероприятия СГУПСа проходят с возложением цветов к этому монументу. Фото: Предоставлено Центром по связям с общественностью СГУПСа

Спустя годы, когда на территории вуза появился мемориал, газеты писали: «Бессмертен подвиг советского народа, сумевшего в тяжелой кровопролитной борьбе разгромить бесчеловечное чудовище - гитлеровский фашизм. Вечная память и вечная слава павшим на полях сражений. Эта память - в песнях, книгах, фильмах, скромных обелисках, в бесчисленных солдатских могилах и мемориалах, к которым в юбилей Победы приходят тысячи людей. Она - в сооруженном рядом с учебным корпусом мемориале».

Сегодня в университете живет многолетняя традиция: все торжественные мероприятия СГУПСа проходят с возложением цветов к этому монументу. В дни празднования 81-й годовщины Победы память героев почтили с особой торжественностью.

Создание мурала

Желание сохранить память о великом подвиге предков вдохновило коллектив вуза и на нечто большее. В ноябре 2025 года на территории появился мурал. Он создан в рамках проекта «Комплекс студенческих инициатив «Время действий» - победителя грантового конкурса Росмолодежи и нацпроекта «Молодежь и дети».

В конкурсе эскизов участвовали работы более 100 студентов, в онлайн-голосовании - свыше 1500 человек. Победительницей стала Дарья Маслова с факультета публичного управления и социальных коммуникаций. Высота мурала - 27,9 метра, ширина - 13 метров. Художник работал 3 месяца на стене самого высокого учебного корпуса СГУПСа. Теперь на стене изображена художественная хроника о фронте и тыле, где оживают образы героического прошлого. Мурал напоминает зрителю славную страницу истории Родины, которую невозможно забыть.

Мурал был открыт 29 ноября 2025 года. Фото: Предоставлено Центром по связям с общественностью СГУПСа

- Создание мурала стало ответом на важный вызов: необходимость сохранять и передавать историческую память молодому поколению. Проект вписывается в концепцию «Сибирь - территория мужества», решает задачи нацпроекта и поддерживает современный формат патриотического воспитания через искусство, - отметил ректор СГУПСа Алексей Манаков.

Сегодня, в 81-ю годовщину, мурал стал частью региональной и федеральной патриотической повестки - так же, как и монумент. Два памятных объекта объединены уважением к прошлому и заботой о будущем.