«Главная цель - здоровье детей»

В сквере на улице Свечникова, что в микрорайоне Родники, в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России» провели открытую массовую зарядку со спортсменами и депутатами Совета депутатов города Новосибирска. Ежегодный марафон проводится уже в пятый раз. В прошлом году только в Новосибирской области он собрал более 10 тысяч человек самого разного возраста, более 100 площадок и более 150 мероприятий.

Ну а в это утро несколько десятков новосибирцев, от малышей до людей почтенного возраста, желающих начать свой день активно и с улыбкой, увлеченно повторяли под бодрую музыку несложные общеукрепляющие упражнения, доступные для каждого, вне зависимости от уровня физической подготовки.

Маленькие чемпионы

Зарядку проводил депутат Совета депутатов города Новосибирска, мастер спорта по дзюдо, самбо и рукопашному бою Алексей Казаков (депутатское объединение «Единая Россия»).

Под руководством профессионального спортсмена участники выполнили комплекс движений для разминки, укрепления мышц и повышения общего тонуса.

- Привлекаем детей, молодежь, ветеранов и пенсионеров. Используем преимущественно стандартные комплексы упражнений: они несложные, общеразвивающие, повышают двигательную активность. Главная цель - привлечь людей к спорту, сделать подрастающее поколение более здоровым, - прокомментировал Алексей Казаков.

Депутаты подчеркивают, что главная цель акции - показать, что спорт доступен каждому. И это не просто физическая активность, а способ объединить людей и сделать здоровый образ жизни нормой для всех.

По словам депутата Совета депутатов города Новосибирска Евгения Крайнова (депутатское объединение «Единая Россия»), такие мероприятия уже стали традиционными в Новосибирске.

- Это наш партийный проект от «Единой России» - «Сила России». Президент определил этот год как Год единства народов России, и спорт - один из самых эффективных инструментов единения. И это не только единение народов, но и союз поколений. Кроме того, все мы помним известную поговорку: «В здоровом теле - здоровый дух», - сказал Евгений Крайнов.

Активными и, пожалуй, одними из самых азартных участников зарядки стали дети из ближайших детского сада и школы. Для маленьких чемпионов это было отличной возможностью провести время весело и с пользой для здоровья.

«Мы любим спорт»

Евгения Обремская, одна из участниц спортивного праздника, рассказала, что трое ее детей занимаются в спортивных секциях, и спорт для них - неотъемлемая часть жизни.

- Я пришла сюда с тремя детьми: сыну Артемию 9 лет, двойняшкам Полине и Софье - по 3 года. Здесь весело и задорно! Когда все вместе занимаются, чувствуется сила коллектива. Это не первая наша зарядка: мы вчера уже были на подобном празднике. Мы любим спорт, - призналась Евгения.

Главными участниками зарядки стали люди преклонного возраста из «Группы здоровья и долголетия» Калининского района. Коллектив существует уже больше 5 лет под руководством Владимира Овсянникова, инструктора по адаптивной гимнастике и лечебной физкультуре.

- Люди, которые сидят дома, должны двигаться, потому что движение - это жизнь, - объяснил инструктор.

Мероприятие еще раз напомнило простую истину: спорт объединяет. Достаточно включить бодрую музыку, сделать несколько простых упражнений - и настроение уже поднимается.