«Главная цель - здоровье детей»

В сквере на улице Свечникова, что в микрорайоне Родники, в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России» провели открытую массовую зарядку со спортсменами и депутатами Совета депутатов города Новосибирска. Ежегодный марафон проводится уже в пятый раз. В прошлом году только в Новосибирской области он собрал более 10 тысяч человек самого разного возраста, более 100 площадок и более 150 мероприятий.
Ну а в это утро несколько десятков новосибирцев, от малышей до людей почтенного возраста, желающих начать свой день активно и с улыбкой, увлеченно повторяли под бодрую музыку несложные общеукрепляющие упражнения, доступные для каждого, вне зависимости от уровня физической подготовки.
Зарядку проводил депутат Совета депутатов города Новосибирска, мастер спорта по дзюдо, самбо и рукопашному бою Алексей Казаков (депутатское объединение «Единая Россия»).
Под руководством профессионального спортсмена участники выполнили комплекс движений для разминки, укрепления мышц и повышения общего тонуса.
- Привлекаем детей, молодежь, ветеранов и пенсионеров. Используем преимущественно стандартные комплексы упражнений: они несложные, общеразвивающие, повышают двигательную активность. Главная цель - привлечь людей к спорту, сделать подрастающее поколение более здоровым, - прокомментировал Алексей Казаков.
Депутаты подчеркивают, что главная цель акции - показать, что спорт доступен каждому. И это не просто физическая активность, а способ объединить людей и сделать здоровый образ жизни нормой для всех.
По словам депутата Совета депутатов города Новосибирска Евгения Крайнова (депутатское объединение «Единая Россия»), такие мероприятия уже стали традиционными в Новосибирске.
- Это наш партийный проект от «Единой России» - «Сила России». Президент определил этот год как Год единства народов России, и спорт - один из самых эффективных инструментов единения. И это не только единение народов, но и союз поколений. Кроме того, все мы помним известную поговорку: «В здоровом теле - здоровый дух», - сказал Евгений Крайнов.
Активными и, пожалуй, одними из самых азартных участников зарядки стали дети из ближайших детского сада и школы. Для маленьких чемпионов это было отличной возможностью провести время весело и с пользой для здоровья.
Евгения Обремская, одна из участниц спортивного праздника, рассказала, что трое ее детей занимаются в спортивных секциях, и спорт для них - неотъемлемая часть жизни.
- Я пришла сюда с тремя детьми: сыну Артемию 9 лет, двойняшкам Полине и Софье - по 3 года. Здесь весело и задорно! Когда все вместе занимаются, чувствуется сила коллектива. Это не первая наша зарядка: мы вчера уже были на подобном празднике. Мы любим спорт, - призналась Евгения.
Главными участниками зарядки стали люди преклонного возраста из «Группы здоровья и долголетия» Калининского района. Коллектив существует уже больше 5 лет под руководством Владимира Овсянникова, инструктора по адаптивной гимнастике и лечебной физкультуре.
- Люди, которые сидят дома, должны двигаться, потому что движение - это жизнь, - объяснил инструктор.
Мероприятие еще раз напомнило простую истину: спорт объединяет. Достаточно включить бодрую музыку, сделать несколько простых упражнений - и настроение уже поднимается.