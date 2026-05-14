Устроил расправу в отместку за брата: сибиряк пытался сжечь заживо шестерых человек — погиб мужчина

Нетрезвый томич поджег два дома из мести. Фото: Предоставлено КП-Томск местными жителями // СУ СКР по Томской области // Прокуратура Томской области

В Новосибирске суд начал рассматривать дело о страшном пожаре, который произошел 30 октября 2024 года на улице Большой Подгорной в Томске. Тогда два деревянных двухэтажных дома загорелись в 5 утра, пока люди спали.

- Огонь повредил звонок, и он начал работать беспрестанно. Мама проснулась и пошла открывать дверь: подумала, что пришел отчим, который жил в соседнем доме. Увидела, что подъезд в огне. Сразу разбудила меня: «Света, мы горим!». Я решила обернуть маму мокрым покрывалом и вывести на улицу. Открыла входную дверь, а пламя мне в лицо, - сообщала КП-Томск Светлана Уртамова.

Жителей разбудил дверной звонок. Фото: Предоставлено КП-Томск местными жителями

Прохожие услышали крики и бросились спасать людей. Квартиры второго этажа отрезало пламенем, и некоторые жильцы стали выпрыгивать со второго этажа. По данным регионального МЧС, пять человек получили травмы: три женщины 38, 57 и 64 лет и двое мужчин 43 и 46 лет. В пожаре погиб 56-летний мужчина – он пытался выбраться через чердак, но задохнулся. Эксперты обнаружили следы поджога, а следователи возбудили уголовное дело.

Через несколько дней задержали подозреваемого – 28-летнего безработного Кирилла*. Он признался следователям, что напился, гулял со знакомым и проходил мимо знакомого дома.

- Кирилл* вспомнил, что больше 10 лет назад один из жильцов выселял двоюродного брата Кирилла из квартиры. После чего Кирилл* решил в отместку за брата поджечь дом, - сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Томской области.

Суд дал поджигателю 22 года колонии. Фото: Прокуратура Томской области

Кирилл* зашел в подъезд и подпалил утеплитель, но его приятель затушил пламя, и они разошлись по домам. Однако через пару часов Кирилл вернулся и довершил начатое. Он снова подпалил дом обидчика брата, а заодно поджег соседний.

- Поджечь я хотел один из домов, потому что неприятности были с одним человеком. Почему поджег второй дом, не знаю: был пьян, еле ходил, - сообщил Кирилл* на следственном эксперименте.

Кириллу* предъявили обвинение в убийстве человека общеопасным способом, попытке убийства двух и более лиц, хулиганстве с применением насилия, причинением средней тяжести вреда здоровью и умышленном повреждении чужого имущества. Поджигатель признал вину лишь частично – якобы умысла на убийство у него не было. В декабре 2025 Томский областной суд вменил ему 22 года колонии особого режима с ограничением свободы на 1,5 года. Осужденный обжаловал приговор:

- Судебная коллегия Пятого апелляционного суда в Новосибирске приступила к рассмотрению дела, следующее заседание назначено на конец мая, - сообщили в пресс-службе суда.

