В Новосибирской области землетрясение магнитудой 4,2 произошло под Искитимом

Подземный толчок силой 4,2 зафиксировали в Искитимском районе Новосибирской области.

В среду 13 мая в 16 часов 9 минут в 15 км к северо-востоку от Искитима зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземного толчка составила 4,2. В эпицентре интенсивность сотрясений оценили в 5,2 балла. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.

Ученые отмечают, что на сейсмическую активность в Искитимском районе могут влиять горные работы.

- Слабые землетрясения случаются в этой местности довольно часто, а вот толчки магнитудой выше 4 редки, - пояснили КП-Новосибирск в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.

Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

