До начала лета остаётся меньше месяца, но в Сибири сейчас отнюдь не летнее тепло. Какая ожидается погода в Новосибирске на 14 мая 2026 — в нашем материале.
Холода в четверг по-прежнему не собираются отступать. На улице будет очень холодно, а порывы ветра достигнут 7 метров в секунду.
По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на 14 мая температура понизится до -1…+1 градус, а днем будет +6…+8. По Новосибирской области ночью температура может доходить до -2…-7, днем — до +6…+11 градусов.
В Новосибирске будет переменная облачность, преимущественно без осадков. По области днем в отдельных районах пройдут небольшие дожди.
Атмосферное давление в течение дня составит около 750-755 миллиметров ртутного столба.
