«Облила пивом коляску, выломала дверь»: в Новосибирске скандальная соседка изводит жильцов многоэтажки

Скандальная соседка держит в страхе весь подъезд. Фото: Предоставлено местными жителями

В Новосибирске 52-летняя Анфиса* уже который год держит в страхе весь подъезд одного из домов на улице Героев Революции. Как рассказывает жительница Екатерина, все началось в мае 2024 года:

Женщина напала на соседа, который не придержал дверь. Фото: Предоставлено местными жителями

- Был такой случай: мы с мужем только вернулись домой и вдруг услышали стук в дверь — стучала Анфиса. Оказалось, сосед заходил в подъезд и не увидел Анфису, которая заходила с дочкой-школьницей, не придержал дверь. По одной из версий, женщина была пьяна, поэтому возле лифта набросилась на соседа с оскорблениями, на глазах у дочери стала бить его сумкой. Сосед устраивать потасовку не стал: зашел в лифт и уехал. Тогда Анфиса почему-то решила пойти к нам, стала стучать в дверь, кричать, что мой муж якобы ее ударил. Мы не открывали ей, но она стала пинать дверь, пришлось вызвать полицию, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина.

Супруги написали заявление о нарушении режима тишины и хулиганстве, но административное дело не завели. Следующий конфликт случился из-за кондиционера – конденсат капал Анфисе на подоконник, после чего женщина опять стала стучать в дверь, снова пришлось вызывать полицию.

Соседка стала долбиться в чужую дверь. Фото: Предоставлено местными жителями

- Оказывается, мы еще легко отделались. В 2020 году Анфиса сломала одной из соседок дверь: женщина обратилась в суд и долго взыскивала компенсацию. Соседи сказали, что писали на нее коллективные заявления, в полиции на нее уже лежит кипа бумаг. Соседи вызывали участкового, но Анфиса не стала с ним общаться, материлась, – рассказала Екатерина.

После этих случаев соседи установили в доме видеонаблюдение. Зимой скандальная соседка вела себя тихо, а летом 2025 года снова стала хулиганить. Камеры видеонаблюдения засняли, как женщина начала выкидывать предметы с балкона и повредила чужое авто.

Женщина кидала вещи с балкона и повредила несколько машин. Фото: Предоставлено местными жителями

- Анфиса регулярно материла людей с балкона, в начале июля скинула картошку на машину соседа и повредила крышу. Мы вызвали полицию, надеялись на уголовное дело о порче имущества, но хозяин авто не стал давать делу ход. Через неделю с лишним Анфиса кинула в нас стеклянной кружкой с балкона, мы успели увернуться. Через три дня снова испортила другую машину, скинув цветок и мешок с опилками ему на крышу, - сообщила Екатерина.

Жильцы написали заявление, в августе 2025 года из местного отдела полиции пришел ответ: «Проведена проверка, на основании пункта 1 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ «Отсутствие события административного правонарушения» и пункта 5 статьи 28.1 КоАП РФ «Подтверждение собственником, что авто было в пользовании другого лица» в возбуждении дела об административном правонарушении отказано».

- 5 мая 2026 года всё началось по новой, Анфиса безо всякой причины пошла и вывалила мусор на соседскую машину. 10 мая соседке привезли вещи на «ГАЗели», в этот момент Анфиса стала поливать их с балкона помоями, водой, кидаться продуктами и предметами. В 2023 году матери с ребенком облила пивом коляску с балкона, — говорят соседи.

Скандальная соседка накопила долги, но выселить ее нельзя. Фото: Предоставлено местными жителями

Связаться с Анфисой по предоставленному номеру не удалось. По словам соседей, скандальная женщина работает в социальной сфере.

- У Анфисы в резюме написано, что 23 года она работает на перерасчете пенсий и социальных выплат. Живет одна с дочкой, девочке на вид 16-17 лет, соседи слышат из ее квартиры крики «Помогите!». На квартире у нее числится более 138 тысяч долгов за ЖКХ, ее хотели выселить через суд, но не смогли. Мы будем обращаться в опеку с просьбой проверить условия жизни ребенка, - рассказала Екатерина. – Соседи боятся ее, что она будет мстить за жалобы их детям, пенсионерам. Некоторые уже удаляют свои сообщения в чате, в страхе, что она их увидит, вычислит и будет мстить.

В полиции прокомментировали – на скандальную женщину были составлены протоколы, но в последнее время жалоб не было.

- Ранее поступившие обращения были зарегистрированы и отработаны в установленном законом порядке, в том числе были составлены административные протоколы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Новосибирский юрист Михаил Спиридонов так прокомментировал ситуацию:

- Если ущерб автомобилю от скинутых предметов более 5 тысяч рублей – это повод для возбуждения уголовного дела по статье об умышленном повреждении имущества. Дела по мелкому хулиганству не суммируются, но злостное нарушение КоАП РФ может быть отягчающим обстоятельством в суде. Что касается принудительной госпитализации – это решение может вынести суд только по ходатайству лечебного учреждения, участковый не вправе ходатайствовать о помещении в стационар, - сообщил КП-Новосибирск Михаил Спиридонов.

*Имя изменено.

