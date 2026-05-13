Жители Новосибирска уже активно открыли сезон «тихой охоты». В соцсетях грибники показывают полные корзины сморчков и сморчковых шапочек. Рассказываем, какие грибные места в Новосибирской области 2026 точно порадуют сибиряков

КАКИЕ ГРИБЫ РАСТУТ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

С наступлением теплой и дождливой погоды в начале мая в лесах Новосибирской области начали появляться первые сморчки, строчки и сморчковые шапочки. Чаще всего сморчки встречаются в хвойных лесах, а сморчковые шапочки — в смешанных и лиственных посадках рядом с березами, осинами и липами.

— Эти весенние грибы особенно активно собирают в Ордынском, Маслянинском, Мошковском, Болотнинском и Колыванском районах. Также грибники находят их возле Бердска и Искитима, в районе Пашино, Краснообска, Кольцово, села Марусино и у реки Каменки. Хорошие места для сморчков находятся во влажных низинах и рядом с талой водой, — расказывают люди в группе «Грибы и грибные места НСО».

Строчки внешне похожи на сморчки, но значительно опаснее. Их можно узнать по крупной красно-коричневой шляпке, напоминающей мозг. Эти грибы содержат сильные токсины, которые не исчезают даже после длительной термической обработки.

Грибной сезон в Новосибирской области обычно продолжается с конца апреля до октября.

С середины мая — начала июне в лесах начинают расти подберезовики, маслята, шампиньоны, сыроежки и дождевики. В июле появляются белые грибы, подосиновики и первые лисички.

Самым урожайным месяцем считается август — в это время массово идут белые грибы, грузди, рыжики, маслята и лисички. В сентябре и октябре до первого снега активно растут опята, волнушки, грузди и поздние рыжики.

Особенно хороший урожай обычно бывает после теплых дождей и нескольких влажных дней подряд.

АДРЕСА ГРИБНЫХ МЕСТ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сморчки и весенние грибы чаще всего находят в Искитимском, Мошковском и Ордынском районах. Подберезовики можно встретить возле Бердска, Краснообска, Черепаново и Тогучина, а также около сел Плотниково, Раздольное, Антоново и поселков Чик, Кольцово и Каменка.

За маслятами многие отправляются в Караканский и Заельцовский бор. Эти места считаются одними из самых грибных в области. Белые грибы чаще всего собирают в Кудряшовском и Караканском бору, возле села Спирино, в Мошковском районе и в лесах рядом с Колыванью. Особенно активно белые идут в августе после дождей.

В борах можно найти и лисички, «охотятся» за ними также возле Бибихи и в лесах около Академгородка. В удачные сезоны грибники собирают там по несколько ведер за одну поездку.

Богатые опятами места находятся возле Новолугового, Плотниково, Борового и в Кудряшовском бору. Также опята часто собирают около Мошково, Пашино, Кольцово, Академгородка, Раздольного и Каменки.

Но любители «тихой охоты» часто приходят с полными вёдрами из лесов и лесных массивов в самом Новосибирске. Они часто ездят в Заельцовский бор, район Нижней Ельцовки, Матвеевку, к Каинской Заимке и на Ключ-Камышенское плато. В этих местах встречаются маслята, сыроежки, подберезовики и лисички.

Что важно помнить грибникам

В лесах Новосибирской области встречается много ложных и ядовитых грибов, поэтому собирать стоит только хорошо знакомые виды. Не рекомендуется брать старые, червивые или поврежденные грибы, а также собирать их рядом с трассами и промышленными зонами.

Кроме того, весной и летом в лесах особенно активны клещи. Перед поездкой грибники советуют надевать закрытую одежду, пользоваться репеллентами и внимательно осматривать себя после прогулки по лесу.

