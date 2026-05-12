Как Новосибирская область отметила 81-ю годовщину Великой Победы

Фото: Андрей Сегеда

В торжественных мероприятиях и возложении цветов принял участие и депутат Госдумы Александр Аксёненко. Он поблагодарил ветеранов за их подвиг и возможность жить и трудиться на родной земле.

- Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны, уважаемые земляки! С Днем Победы! 9 Мая - священная дата нашего народа, символ его мужества и единства. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто сражался на фронте и ковал Победу в тылу. Низкий вам поклон и вечная слава героям! - обратился к собравшимся парламентарий.

В Советском районе, где в Доме ученых РАН состоялся концерт для ветеранов и участников специальной военной операции, Александр Аксёненко лично поздравил офицеров и курсантов Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ).

- Сегодня здесь, в присутствии офицеров, курсантов и ветеранов, хочу сказать: огромное спасибо нашим прадедам и всем, кто приближал Победу в тылу, и, конечно же, мои главные слова благодарности - нашему великому народу, - отметил он.

Для жителей Академгородка при поддержке депутата Госдумы организовали мастер-классы и выступления музыкальных групп, а возле ДК «Академия» и в парке «У моря Обского» всех желающих угощали горячей солдатской кашей из полевой кухни.

Ярким финалом дня стали фейерверки на ОбьГЭС, в Бердске и Академгородке, на территории ТРЦ «Эдем», организованные при поддержке Александра Аксёненко и депутата Заксобрания Владислава Плотникова. Огни в победном небе стали подарком для всех горожан.

Накануне Дня Победы федеральный парламентарий также поздравил с праздником 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны, одного из основателей НВВКУ - подполковника в отставке Григория Васильевича Донина.