«Думала — просто шишка, оказалось — рак»: сибирячка с остеосаркомой стала волонтером и помогает нуждающимся

Дарья несколько лет борется с остеосаркомой левого бедра. Фото: предоставлено Дарьей

39-летняя жительница Новосибирска Дарья Кормачева борется с тяжелым заболеванием — остеосаркомой левого бедра. Она перенесла десятки операций: теперь в ноге у нее стоит протез, а в позвоночнике — металлоконструкция. Свою историю Дарья рассказала КП-Новосибирск.

«ПОДУМАЛА: НУ ЧТО ТАКОГО»

Первые симптомы у Дарьи появились в 2009 году:

— Мы тогда уже встречались с будущим мужем, вместе делали зарядку, и я заметила какую-то шишку на ноге. Нам было по 20 лет, и я подумала: ну что такого, ушиблась, — рассказала КП-Новосибирск сибирячка.

Но шишка никуда не делась: сначала она особо не беспокоила Дарью, а в 2012 году начала болеть и быстро расти. Тогда Дарью впервые прооперировали. Гистология показала: доброкачественное образование — костно-хрящевой экзостоз. Казалось, что опасности нет, но спустя год все повторилось.

Дарья пережила множество операций. Фото: предоставлено Дарьей

- Опухоль вернулась, нога снова начала болеть. Меня направили в Томск — к специалистам по костной онкологии. Мне сразу сказали: если подтвердится злокачественное, то операция будет бесплатной, если доброкачественное — платной.

Операцию провели и снова — «доброкачественное образование», но с настораживающими признаками. А спустя полгода — новый рецидив. В тот же период на КТ обнаружили очаг в легком. Но врачи не связывали это с опухолью:

— Говорили: раз доброкачественное, значит, это не метастаз. Может быть, последствия туберкулеза.

Дарья прошла обследования — туберкулез не подтвердился. Ответов снова не было.

Столкнулась Дарья и еще с одним испытанием: в 2013 году у нее отказали ноги — оказалось, причина в грыже позвоночника. Во время операции выявили врожденный дефект и установили металлоконструкцию. Сегодня в ее теле — сразу несколько имплантов:

«ОПЕРАЦИЙ БЫЛО ОКОЛО ДВАДЦАТИ»

В 2015 году Дарья вновь попала в новосибирскую клинику:

— Врачи говорили, что по гистологии у меня — доброкачественная мезенхимальная опухоль. Но никто не мог объяснить, почему она постоянно растет, — вспоминает Дарья.

Рецидивы происходили снова и снова — они ссали чаще, чем раз в полгода. Опухоль появлялась то в мягких тканях, то на кости.

— Я уже сбилась со счета, операций на ноге было около двадцати, — признается сибирячка.

Дарья вспоминает: больше всего ее мучила неизвестность. Лишь в конце 2018 года ей поставили точный диагноз — рак кости.

— Я даже не знаю, что почувствовала в тот момент — расстройство или облегчение, потому что наконец-то стала понятна болезнь, которую нужно лечить, — вспоминает Дарья.

Женщину поддерживают близкие. Фото: предоставлено Дарьей

«МНЕ УДАЛИЛИ КОСТЬ В БЕДРЕ И ПОСТАВИЛИ ПРОТЕЗ»

В 2019 году Дарье удалили часть кости и установили эндопротез. Во время операции задели нерв — он не восстановился, и с тех пор она хромает. Врачи пытаются бороться и с метастазами:

— Легкие оперировали уже четыре раза, метастазы продолжают появляться. В ноге тоже возникали новые образования, в том числе рядом с эндопротезом, — говорит Дарья. — Я проходила несколько курсов химиотерапии. А в декабре 2025 года меня отправили на операцию в Москву.

Дарье удалили часть легкого вместе с четырьмя ребрами — метастазы образовались и в них, — поставили протез и сетку. Операцию провели по ОМС — Дарья платила только за проживание.

— Друзья и знакомые собрали деньги — я очень благодарна всем за помощь, — рассказывает Дарья. — Теперь у меня есть протез в бедре, конструкция в позвоночнике и протез в ребрах. Но я чувствую себя нормально, стараюсь не думать о болезни.

Дарью поддерживает муж. Фото: предоставлено Дарьей

«ЗАВОДИТЬ РЕБЕНКА — ЗНАЧИТ, РИСКОВАТЬ ЕГО СУДЬБОЙ»

Дарья и ее муж мечтали о детях, но пока об этой мечте пришлось забыть:

— Когда поставили диагноз, я хотела вылечиться, и мы обсуждали это с врачами. Говорили: будет ремиссия — можно пробовать. Но ремиссия не стала устойчивой, — говорит женщина.

Пара рассматривала и вариант усыновления.

— Я понимаю, что смогу полюбить любого ребенка. Но если со мной что-то случится — это будет неправильно по отношению к ребенку, — считает Дарья.

А пока Дарья нашла себя в другом — она помогает людям, участвует в волонтерских проектах.

— Я вступила в союз женщин Кировского района. Мы собирали гуманитарную помощь, помогали женщинам в трудной ситуации. Сейчас я председатель совета дома в Южно-Чемском жилмассиве. Люди обращаются ко мне по самым разным вопросам. Бывают звонки и ночью, я стараюсь никому не отказывать.

Дарья занимается общественной деятельностью. На фото с Александром Карелиным. Фото: предоставлено Дарьей

Вместе с подругами они помогают нуждающимся, собирают вещи, отправляют помощь:

— Друзья шутят: «Ну что, сегодня будем мир спасать?»

Недавно у Дарьи появилось и новое увлечение — плетение корзин из ротанга.

— После операции плохо работала рука. Подружка предложила попробовать, и меня это увлекло.

У Дарьи есть хобби - женщина плетет корзины. Фото: предоставлено Дарьей

Сейчас Дарья восстанавливается после очередного лечения. Болезнь не отступила — в легких и ноге остаются очаги, за которыми наблюдают врачи. Но сама Дарья сдаваться не намерена:

— Я просто живу. И спасибо близким, кто рядом со мной и помогает пройти этот путь.

