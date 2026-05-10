«Баклажаны», «персики» и «голосовые» оставьте при себе: что недопустимо в рабочей переписке

Рабочие переписки часто раздражают. То неотесанный коллега засоряет чат плоскими шутками, то блондинка из соседнего отдела скидывает голосовое на три минуты… Давайте разберемся, что из этого – норма, а что – безобразие.

Худо-бедно классику этикета мы знаем. Нож в правой – вилка в левой, женщину вперед, к старшим – на «вы». Все ясно.

Но это – для реальной жизни: от застолья до деловых бесед. А как действовать в цифровом мире? Вот в той же переписке. Оказывается, правила есть и для нее. Вопросы, из-за которых часто возникают раздор и смайлы с клоуном, разбирает эксперт по этикету Екатерина Сартакова.

СУТКИ ПРОЧЬ!

«Доброго времени суток» - здоровается в переписке собеседник. Казалось бы – сама учтивость. Но нет, такое приветствие – признак невежества.

- Грамматически уродливо и некорректно с точки зрения языка. Приветствие используется в именительном падеже, а не родительном, - поясняет Екатерина Сартакова и рекомендует классический вариант. - «Здравствуйте!» или «Добрый день!» (если мы говорим о деловой переписке, которую ведем в рабочее время). Это нейтрально, разумно и грамотно.

Ясно: времени суток - прочь из переписки. Но, кстати, есть еще старый добрый «привет». Если раньше такое обращение отправляли приятелям, то теперь проникло и в рабочую переписку. Этикет эту форму не признает, слишком уж панибратская. Но есть сферы, где онлайн-общение всякий раз – «с приветом». Для IT-компаний, креативных агентств это норма.

ЕЩЕ НЕ ДРЕМЛЕШЬ, ДРУГ ПРЕЛЕСТНЫЙ?

Кстати, насчет времени суток… До какого часа уместно слать послания с рабочими вопросами? «Да хоть ночью. Если удобно - получатель ответит. А если уже отдыхает – ну, ладно, прочтет завтра», - рассуждают, порой, отправители. Такой логики, порой, придерживаются и начальники. Ну, напомнил в поздний час про завтрашние задачи – что такого? Не требуется же отвечать сей момент.

Однако получателя может нервировать позднее сообщение о работе. Он потом ворочается в постели и думает: забыть до утра, или ответить сейчас?

- Идеально отправлять рабочие сообщения в рабочее время. И щепотка этикетной тонкости: если возможно, не решайте важные вопросы до 10:00 утра понедельника и после 16:00 в пятницу. В первом случае люди только включаются в процессы, во втором уже отключены от них, - рекомендует Екатерина Сартакова.

А если переживаете, что можете забыть о важном – в некоторых сервисах есть опция отложенной отправки: пишете сейчас, а получатель увидит завтра.

ДЕРЖИТЕ ЛИЦО НАГОТОВЕ

Хорошо работать по удаленке. Даже на планерке – запустил конференцию, а камера отключена. Хочешь в трусах перед ноутбуком восседай, хочешь – бутерброд жуй. Никто же не узнает. Вот только для начальства ваша невидимость – показатель пренебрежения.

- Это такая же встреча, просто ради нее не нужно никуда ехать. Если следовать этому определению, то камера должна быть включена, - объясняет эксперт по этикету.

Есть, конечно, тонкости. Допустим, лояльный шеф позволяет не включать картинку. Но сам он выходит на видео и обращается лично к вам с вопросом. Вот тогда для ответа точно стоит явить себя перед коллективом и показать свой прекрасный лик.

- Если, конечно, иного не говорят «местные правила» и договоренности, - добавляет Екатерина и рекомендует держать свою внешность наготове.

ШЕФ ВОЗБУЖДЕН, ДЕЛАЙТЕ САМИ

Ох, какой гнев вызывают порой длинные голосовушки. Ты стараешься, пишешь человеку буквами, а он – ленивый такой – присылает тебе запись. Со вздохами, кашлем и прочими звуковым мусором. Ну сложно что ли написать было?!

- Голосовым трафиком нужно уметь пользоваться качественно и эффективно. Из ярких минусов - много лишних отступлений, рассуждений, формулирования мыслей на ходу. А еще сложно находить нужное в чатах с голосовыми обменами, - комментирует Екатерина. - Прекрасно, когда есть подпись к голосовому сообщению об уровне срочности. А второй и важный момент - это маленькое резюме после голосового сообщения. Тезисно – что там? А важную информацию из голосовых стоит все же дублировать текстом: адреса, фамилии, даты, суммы и подобное.

Вот так, возьмите во внимание: отправляете звук – поясните, какая информация содержится в вашем голосе.

Современные сервисы, правда, умеют расшифровывать звуковые послания и превращать их в текст. Но бывают серьезные ляпы. То «шеф возмущен» переводят как «шеф возбужден», то «ясно» превращается в «классно», то вместо «владею нейросетями» предлагают «я балдею, делайте сами». Вот так вас боты-расшифровщики оконфузят и даже не извинятся потом. Если уж будете отправлять голосовое - заботьтесь о дикции.

ВОПРОС РЕБРОМ

В каждой строчке нужно точки?

Интернет-культура не всегда идет вровень с нормами языка. В классическом письме ты финалишь сообщение точкой. А в сети этот знак препинания – спорный.

- Точка попала под пересмотр в конце коротких сообщений, например «хорошо.» или «я буду.» Согласно опросам, люди оценивают такие сообщение не как самые радушные и позитивные. Многим кажется, что так переписка будто обрубается, закрывается, - объясняет Екатерина Сартакова.

В общем, воздержаться от точки можно. Собеседник не обидится. Как вариант, поставьте вместо нее подходящее эмодзи.

КСТАТИ

Желтые сердечки – символы «спасибо»

Со смайлами нужно обращаться осторожно. Это раньше было просто: скобка открывается – огорчение, закрывается – радость. Теперь в мессенджерах такой ассортимент реакция, что можно без слов общаться – одними мордочками и рисованными жестами.

Вот только язык эмодзи – не такой очевидный, как кажется. Вот даже фрукт отправишь человеку (мол, я тут перекусить решил), и рискуешь оконфузиться. Во всяком случае, если общаешься с молодежью.

Давайте-ка, разберемся с самыми двусмысленными смайлами.

Классический смысл этой рожицы - смех сквозь слезы. Но молодежь так банально уже не смеется. Значение смайла сохраняется, но использовать его – моветон. Все равно, что в калошах на дискотеку ходить. А если на ваше сообщение такую реакцию ставит зумер, он, вероятно, намекает на ваш возраст. Этот смайл – признак тех, кто давно отметил сорокалетний юбилей.

Лицо с ухмылкой мы ставим, прочтя какую-нибудь глупость. Взрослый человек так выражает скепсис. Но у молодежи это – признак игривости. Применяют для флирта. Сопровождают ухмылкой тонкие намеки.

Перевернутое лицо для взрослых людей вообще символ странный. То ли, даешь понять, что голова кружится, что ли в небо смотришь. На самом деле, это маркер иронии. «Не воспринимай мои слова серьезно», - подразумевает автор, отправивший такой смайл.

Можно подумать, что баклажан – про успехи на даче. Смотри, мол, у меня баклажаны уродились, буду икру делать. Но если вы общаетесь не с бабушкой, то прячьте свои баклажаны подальше. Это неприличный символ. Даже пошлый.

Банан тоже – не про еду и даже не про тур в Таиланд. С одной стороны, значение может быть, как у баклажана. Но это даже второстепенный смысл. А приоритетное значение – «сойти с ума».

Персик – совсем не про вкусное. Простите, конечно, но лучше вы узнаете об этом от нас, чем от интернет-собеседника. Это, скорее, про место, куда врач уколы ставит. А если вам сильно захочется отправить собеседнику фрукт и не прослыть пошляком, пользуйтесь яблоком. Его интернет-культура еще не опошлила.

Стул можно использовать там, куда вы ставили рожицу «смех сквозь слезы». Именно этот предмет символизирует веселье. Какая связь? – Спросите вы. А вспомните фразу «под столом» - так говорили, подразумевая безудержный хохот. Мол, катаюсь по полу со смеху, закатался под стол. Или под стул. Такая ассоциация и придала смайлика современный смысл.

Не воспринимайте череп как угрозу. Это снова – веселье. Автор такой реакции словно говорит «умер со смеху». Хотя есть и второй смысл – сильная усталость, изнеможение. Исходить стоит из контекста.

Большой палец вверх — одобрение. Но только в том случае, если вы показываете его человеку в возрасте. А для молодежи такой жест – проявление пассивной агрессии. Словно собеседник хочет прекратить разговор, или формальным одобрением показывает на равнодушие. Дескать «молодец, молодец, отстань».

С сердечком, вроде, все понятно – символ любви. Молодежь охотно применяет его и как знак одобрения. Даже между начальником и подчиненным такое эмодзи принимается. Но вот только красное сердце постепенно становится признаком старомодности. А вот оранжевое сердце, или желтое – это современно. Значений много в зависимости от контекста. Но вполне можно использовать в знак благодарности.

