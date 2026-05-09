Салют на День Победы в Новосибирске 9 мая 2026 завершил празднование честь 81-й годовщины Победы в столице Сибири. Четыре фейерверка начались около 21:50 на площади Ленина за Оперным театром, у Монумента Славы в Ленинском районе, в парке у стадиона «Локомотив» в Первомайском районе и у ТРК «Эдем» в Академгородке. А главный артиллерийский салют в это же время прогремел на Михайловской набережной.
За час до начала праздничных залпов на Михайловской набережной уже стояло много новосибирцев. Жители города пришли увидеть финальную часть торжеств в честь Дня Победы, хотя на улице моросил дождь. К счастью, непогода утихла как раз перед тем, как небо озарили первые огни.
Фейерверк на площади Ленина хотели запустить в 21:50, но это случилось с небольшой задержкой. В центре города было не протолкнуться — так много народу пришло полюбоваться на разноцветные вспышки.
Главный артиллерийский салют на Михайловской набережной запустили в 22:00. Сибиряки забирались повыше на ступени и прочие выступы, чтобы сделать красивые кадры.
Тем, кто после фейерверков добирался домой на такси, не повезло: ценники выросли примерно в два раза. К примеру, от улицы Сакко и Ванцетти до Советской можно было уехать за 600 рублей
