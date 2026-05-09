9 мая Новосибирск масштабно отпраздновал 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Главные события традиционно прошли в центре города — на площади Ленина и Красном проспекте. Фото и ви— в нашем материале.
С самого утра к площади начали стекаться тысячи жителей. К десяти часам утра стартовал Парад Победы.
Торжественное шествие открылось выносом государственного флага России и копии Знамени Победы. После этого по площади прошли парадные расчеты различных ведомств и военных подразделений.
В параде участвовали сотрудники МЧС, Росгвардии, МВД, курсанты Новосибирского высшего военного командного училища, а также представители других силовых структур. В колоннах шли не только мужчины, но и женщины-военнослужащие. Командовал парадом генерал-майор Феофанов, а принимал его генерал-майор Крупин.
Особое внимание организаторы уделили памяти о подвиге тыла. Именно благодаря самоотверженному труду жителей город впоследствии получил звание «Город трудовой доблести».
Символом единства народов стала колонна флагов пятнадцати республик бывшего Советского Союза, прошедшая по площади вслед за военными расчетами.
После пеших колонн зрители увидели историческую военную технику. По центру города проехали легендарные мотоциклы М-72, автомобили ГАЗ-67 и другие машины времен Великой Отечественной войны.
Этот момент вызвал особые эмоции у зрителей, многие из которых пришли на праздник семьями.
Сразу после завершения парада началось шествие «Бессмертного полка».
Тысячи новосибирцев вышли на улицы с портретами своих родственников — участников войны. Люди двигались по Красному проспекту и площади Ленина огромной живой колонной памяти.
Горожане рассказывали истории о своих дедах и прадедах, вспоминали фронтовые подвиги и делились личными воспоминаниями.
Одним из необычных событий праздника стал «Бессмертный полк» на сапах. Жители города устроили памятный заплыв с портретами фронтовиков.
Подобная акция проводится уже несколько лет и с каждым годом собирает все больше участников. В этот раз в ней приняли участие около пятидесяти человек.
Несмотря на то что ближе к вечеру погода резко испортилась и начался сильный дождь, праздничная атмосфера в городе не исчезла. Тысячи жителей все равно пришли на Михайловскую набережную и центральные площади, чтобы увидеть праздничный салют.
После финального аккорда праздника новосибирцы стали расходиться по домам. На фоне этого взлетели цены на такси — всем понадобилось возвращаться домой из центра. Часть горожан решила сесть на общественный транспорт, а ещё часть — прогуляться по ночному Новосибирску после дождя.
