Общество9 мая 2026 16:14

Парад, «Бессмертный полк» на сапах и салюты: как Новосибирск отметил День Победы

Новосибирцы показали фото и видео Дня Победы 9 мая 2026
Надежда РЫЖКИНА
В Новосибирске прошло очень много праздничных событий.

Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

9 мая Новосибирск масштабно отпраздновал 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Главные события традиционно прошли в центре города — на площади Ленина и Красном проспекте. Фото и ви— в нашем материале.

ФОТО И ВИДЕО ДНЯ ПОБЕДЫ В НОВОСИБИРСКЕ 9 МАЯ 2026

С самого утра к площади начали стекаться тысячи жителей. К десяти часам утра стартовал Парад Победы.

Торжественное шествие открылось выносом государственного флага России и копии Знамени Победы. После этого по площади прошли парадные расчеты различных ведомств и военных подразделений.

Парад победы в Новосибирске 9 мая 2026 - начало

В параде участвовали сотрудники МЧС, Росгвардии, МВД, курсанты Новосибирского высшего военного командного училища, а также представители других силовых структур. В колоннах шли не только мужчины, но и женщины-военнослужащие. Командовал парадом генерал-майор Феофанов, а принимал его генерал-майор Крупин.

Парадный расчет

Особое внимание организаторы уделили памяти о подвиге тыла. Именно благодаря самоотверженному труду жителей город впоследствии получил звание «Город трудовой доблести».

В завершение пеших колонн шёл оркестр.

Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

Символом единства народов стала колонна флагов пятнадцати республик бывшего Советского Союза, прошедшая по площади вслед за военными расчетами.

Также были флаги союзных республик.

Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

Представители разных национальностей несли флаг России.

Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

После пеших колонн зрители увидели историческую военную технику. По центру города проехали легендарные мотоциклы М-72, автомобили ГАЗ-67 и другие машины времен Великой Отечественной войны.

Парад техники.

Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

Этот момент вызвал особые эмоции у зрителей, многие из которых пришли на праздник семьями.

Сразу после завершения парада началось шествие «Бессмертного полка».

Далее вышел «Бессмертный полк».

Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

Тысячи новосибирцев вышли на улицы с портретами своих родственников — участников войны. Люди двигались по Красному проспекту и площади Ленина огромной живой колонной памяти.

Горожане рассказывали истории о своих дедах и прадедах, вспоминали фронтовые подвиги и делились личными воспоминаниями.

Началось шествие «Бессмертного полка»

Одним из необычных событий праздника стал «Бессмертный полк» на сапах. Жители города устроили памятный заплыв с портретами фронтовиков.

Участники шествия «Бессмертного полка»

Подобная акция проводится уже несколько лет и с каждым годом собирает все больше участников. В этот раз в ней приняли участие около пятидесяти человек.

Заплыв на сапах в Новосибирске

Несмотря на то что ближе к вечеру погода резко испортилась и начался сильный дождь, праздничная атмосфера в городе не исчезла. Тысячи жителей все равно пришли на Михайловскую набережную и центральные площади, чтобы увидеть праздничный салют.

Салют на площади Ленина.

Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

Салют на Михайловской набережной.

Фото: Дарья СИДОРЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Салют на Площади Ленина в Новосибирске в честь Дня Победы

ЧТО ПРОИСХОДИЛО ПОСЛЕ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ В НОВОСИБИРСКЕ

После финального аккорда праздника новосибирцы стали расходиться по домам. На фоне этого взлетели цены на такси — всем понадобилось возвращаться домой из центра. Часть горожан решила сесть на общественный транспорт, а ещё часть — прогуляться по ночному Новосибирску после дождя.

