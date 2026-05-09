«Покидают логово и исследуют вольер»: в Новосибирском зоопарке родились пять полярных волчат

В семье полярных волков, живущих в Новосибирском зоопарке, 13 апреля родились пять детенышей: трое из них - самки, двое - самцы.
- Ветеринары уже провели осмотр животных. Все они здоровы, - рассказали в Новосибирском зоопарке.
Специалисты сделали необходимые профилактические прививки и процедуры, в том числе дегельминтизацию.
- Волчата активны, хорошо набирают вес, их развитие соответствует возрастным нормам. Они уже покидают логово и исследуют вольер, - говорят в пресс-службе зоопарка.
Посетители зоопарка могут наблюдать за тем, как растут волчата: за их первыми шагами и совместными играми.
