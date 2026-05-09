Дожди и грозы задержатся до конца выходных: в Новосибирске 10 мая будет +23 градуса

Днем ветер усилится до 11-16 метров в секунду.

В День Победы на столицу Сибири пришли дожди и грозы, и в ближайшие дни они не прекратятся. Какая ожидается погода в Новосибирске на 10 мая 2026 — в нашем материале.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В НОВОСИБИРСКЕ НА 10 МАЯ

Скорость ветра ночью в Новосибирске составит 4-9 метров в секунду. Днем ветер усилится до 11-16 метров в секунду.

В Новосибирской области ночью возможны порывы до 15 метров в секунду. Днем местами порывы до 22 метров в секунду с усилением до 25 и более.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В НОВОСИБИРСКЕ 10 МАЯ

Ночью в Новосибирске будет +12...+14 градусов. Днем потеплеет до +21...+23, однако к вечеру температура понизится до +12...+14 градусов.

В Новосибирской области ночью температура опустится до +9…+14, местами +6…+11 градусов. Днем будет +12…+17, местами до +24 градусов.

ОСАДКИ В НОВОСИБИРСКЕ 10 МАЯ

В Новосибирске и области прогнозируют переменную облачность. Днем пройдут небольшие дожди, местами грозы.

ДАВЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКЕ 10 МАЯ

В Новосибирске 10 мая показатели атмосферного давления составят от 743 до 745 миллиметров ртутного столба. Эти значения находятся рядом с обычной для региона нормой.

