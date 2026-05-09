Тысячи новосибирцев выстроились в колонну памяти на Красном проспекте.

«Бессмертный полкк» в Новосибирске 9 мая 2026 года начал шествие сразу после Парада Победы и прошло по площади Ленина в центре города. Построение колонны стартовало в 9:00 у часовни Николая Чудотворца на Красном проспекте, 17а. Движение колонны было запланировано ориентировочно на 10:45–10:55. Показываем, как прошло шествие в нашем материале.

Началось шествие «Бессмертного полка»

УЧАСТНИКИ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» В НОВОСИБИРСКЕ

К моменту начала шествия тысячи новосибирцев уже выстроились с портретами своих родных — участников Великой Отечественной войны. Люди шли по площади Ленина и Красному проспекту, заполняя центр города живой колонной памяти.

Участники «Бессмертного полка» с портретами родных-фронтовиков на площади Ленина в Новосибирске.

Участники акции несут фотографии своих прадедов, воевавших в Великую Отечественную войну.

Со сцены звучали слова ведущих:

— Здесь только герои и их благодарные потомки… По главным площадям идет наша память. С портретов смотрят на нас наши прадеды, сегодня они снова в строю. Они вечно живы в наших сердцах.

Участница акции держит в руках фото своих родных.

Участники шествия «Бессмертного полка»

В акции участвовали тысячи горожан. Новосибирцы несли фотографии фронтовиков, рассказывали истории своих семей и подчеркивали личное значение этого дня.

Один из участников рассказал КП-Новосибирск:

— Я не пропускал ни одного года, за исключением ковида. Это единственный день, когда все люди, абсолютно разные, становятся спокойными и добрыми. Такое должно быть каждый день, но, к сожалению, не получается.

Интервью с участником бессмертного полка

Люди отмечали, что шествие стало не просто традицией, а важной семейной памятью, которую они передают дальше.

Участник шествия ходит на «Бессмертный полк» каждый год.

Сергей Иванов, незрячий новосибирец, участвует в полку каждый год.

Владимир Бунелик — участник шествия.

ФОТО И ВИДЕО «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» В НОВОСИБИРСКЕ 9 МАЯ 2026

Шествие завершилось на площади Ленина. Колонну замкнуло знамя, созданное студенческими отрядами, которое участники вынесли в финале акции.

Шествие началось сразу после Парада Победы 9 мая 2026 года.

Тысячи горожан вышли на улицы, чтобы почтить память своих предков.

Финальный аккорд акции стал символичным: тысячи людей с портретами фронтовиков выстроились в центре города, завершив одно из самых массовых событий Дня Победы.

Знамя, созданное студенческими отрядами, замкнуло колонну «Бессмертного полка».

Студенческие отряды вынесли знамя в завершении акции, замкнув многотысячную колонну памяти.

