«Свеча памяти» в Новосибирске 8 мая 2026 собрала тысячи горожан на Монументе Славы. Они собрались там, чтобы почтить память героев, защищавших страну.
К Монументу Славы уже к 21:30, за полчаса до начала мероприятия, пришли тысячи горожан. Для обеспечения безопасности перед входом на праздничную площадку поставили рамки.
Когда на улице стемнело, участники акции начали зажигать свечи.
Почтить память солдат приехали мэр города Максим Кудрявцев и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Одним из главных событий вечера стал показ новой видеопрограммы, которая рассказывает о героизме Сибирских дивизий в годы Великой Отечественной войны. Изображение транслировали на пять пилонов высотой десять метров.
Авторы объединили исторические факты, архивные снимки и современные технологии. Зрители увидели световое шоу, которое дополнили оригинальной музыкой и звуковыми эффектами. Тему выбрали, чтобы подчеркнуть вклад земляков в победу над врагом.
Организаторы считают важным сохранять память о сибиряках, которые уходили на фронт. Подобные мероприятия помогают новым поколениям лучше узнать историю своей страны. Участие в акции позволит горожанам почтить память тех, кто не вернулся с полей сражений.
Около получаса спустя у Вечного огня поставили первую свечу. И с каждой минутой их становилось все больше. А еще к Монументу несли цветы.
