«Избили так сильно, что начались головокружения»: в Новосибирске толпа подростков напала на девочку из-за шутки в переписке

Следственный комитет завел уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Новосибирске четверо подростков избили 14-летнюю девочку. Произошло это ещё 4 апреля в торговом центре «Сан-Сити», но подробности случившегося стали известны только сейчас. Как рассказала старшая сестра пострадавшей школьницы, конфликт начался из-за безобидной шутки в переписке с другой девочкой.

Сразу после произошедшего семья школьницы не знала, что случилось в торговом центре: она сказала близким, что упала с самоката. Однако через несколько дней состояние девочки ухудшилось, и она перестала скрывать, что ее избили.

— У Киры* начались головокружения — это один из симптомов сотрясения мозга. Тогда она рассказала нам правду. В тот же день мы вместе с папой и Кирой* поехали в отдел полиции Ленинского района и написали заявление, — рассказала КП-Новосибирск сестра пострадавшей.

Позже состоялась очная ставка с участием пострадавшей и подростков, на которых было написано заявление.

— Расспрашивали, что конкретно произошло, сравнили с записью с камер. Задокументировано было то, что озвучивали девочки. Но после очной ставки девочки рассказали об этом своим знакомым, и за Кирой* начали следить. Мы предполагаем, что ее могли похитить, поэтому снова обратились в полицию, написали ещё два заявления, — говорит сестра школьницы.

Сейчас, по словам родственников, девочка переживает сильный стресс: с ней работает психолог, чтобы помочь с этим справиться.

Представители «Русской общины» рассказали, что избили девочку из-за конфликта на этнической почве.

Есть версия, что кто-то из обидчиков девочки может учиться с ней в одной школе.

— Предполагаем, что избиением занимались участники банды, которых раньше называли «санситивскими», а теперь называют «гумовскими», потому что после конфликтов они переместились из «Сан-Сити» в ГУМ, — пояснил КП-Новосибирск представитель «Русской общины».

Следственный комитет завел уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Не исключено, что напавшие на Киру могут быть причастны к другим преступлениям.

*Имя несовершеннолетней изменено.

