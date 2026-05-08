«В бою живой остался, а в мирной жизни потерялся»: в Новосибирске исчез боец, получивший тяжелое ранение на СВО

В Новосибирске пропал 34-летний Евгений Прохоров из Лесосибирска Красноярского края. Мужчина приехал в столицу Сибири 30 апреля 2026 года к сослуживцу, но спустя сутки перестал выходить на связь. Сейчас его ищут полиция, волонтеры и родственники.
Как рассказала КП-Новосибирск мать пропавшего сибиряка, ее сын проходил лечение после ранения, полученного в зоне СВО.
— Сыну недавно сделали операцию — поставили пластину на голову, с правой стороны. Слава богу, выжил, — объяснила КП-Новосибирск Любовь, мать пропавшего бойца. — Его должны были комиссовать в связи с тяжелым ранением.
В конце апреля он отправился в Новосибирск к сослуживцу.
— Сын официально находился в отпуске: тридцатого числа уехал к другу, первого мая вышел на связь со мной, сказал, что перезвонит. Потом — тишина, — говорит Любовь. — И сестра из Димитровграда ему звонила — бесполезно, не выходил на связь. А с пятого мая он стал недоступен.
Родные сначала стали самостоятельно искать Евгения: дочь пропавшего бойца обзванивала больницы и морги Новосибирска. Но никаких зацепок не было, и семья обратилась в полицию.
На данный известно, что в Новосибирске Евгений совершенно точно встретился с сослуживцем:
— 1 мая я по видеосвязи видела, как он шел вместе с тем парнем. Но номера телефона этого сослуживца у меня нет, я не могу с ним связаться. Теперь этим будет заниматься полиция, — объясняет Любовь.
Сейчас семья просит помощи в поисках мужчины.
— Из-за ранений у сына левая рука плохо работает, на левую ногу прихрамывает. Еще было ранение в легкое: через легкое осколок попал в желудок, через желудок в печень, — рассказала мать.
Приметы Евгения Прохорова: рост около 170 сантиметров, вес около 80 килограммов, среднего телосложения, голубые глаза. Особые приметы — шрам на правой стороне головы после трепанации черепа. Был одет в черный спортивный костюм.
— Я уже не знаю, где и как его искать. В бою живой остался, а в мирной жизни потерялся, — говорит Любовь.
