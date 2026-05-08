«В бою живой остался, а в мирной жизни потерялся»: в Новосибирске исчез боец, получивший тяжелое ранение на СВО

Мужчина не выходил на связь с 1 мая. Фото: предоставлено КП-Новосибирск

В Новосибирске пропал 34-летний Евгений Прохоров из Лесосибирска Красноярского края. Мужчина приехал в столицу Сибири 30 апреля 2026 года к сослуживцу, но спустя сутки перестал выходить на связь. Сейчас его ищут полиция, волонтеры и родственники.

Как рассказала КП-Новосибирск мать пропавшего сибиряка, ее сын проходил лечение после ранения, полученного в зоне СВО.

— Сыну недавно сделали операцию — поставили пластину на голову, с правой стороны. Слава богу, выжил, — объяснила КП-Новосибирск Любовь, мать пропавшего бойца. — Его должны были комиссовать в связи с тяжелым ранением.

В конце апреля он отправился в Новосибирск к сослуживцу.

— Сын официально находился в отпуске: тридцатого числа уехал к другу, первого мая вышел на связь со мной, сказал, что перезвонит. Потом — тишина, — говорит Любовь. — И сестра из Димитровграда ему звонила — бесполезно, не выходил на связь. А с пятого мая он стал недоступен.

Родные сначала стали самостоятельно искать Евгения: дочь пропавшего бойца обзванивала больницы и морги Новосибирска. Но никаких зацепок не было, и семья обратилась в полицию.

Мужчина находится в отпуске после ранения на СВО. Фото: предоставлено КП-Новосибирск

На данный известно, что в Новосибирске Евгений совершенно точно встретился с сослуживцем:

— 1 мая я по видеосвязи видела, как он шел вместе с тем парнем. Но номера телефона этого сослуживца у меня нет, я не могу с ним связаться. Теперь этим будет заниматься полиция, — объясняет Любовь.

Сейчас семья просит помощи в поисках мужчины.

— Из-за ранений у сына левая рука плохо работает, на левую ногу прихрамывает. Еще было ранение в легкое: через легкое осколок попал в желудок, через желудок в печень, — рассказала мать.

Приметы Евгения Прохорова: рост около 170 сантиметров, вес около 80 килограммов, среднего телосложения, голубые глаза. Особые приметы — шрам на правой стороне головы после трепанации черепа. Был одет в черный спортивный костюм.

— Я уже не знаю, где и как его искать. В бою живой остался, а в мирной жизни потерялся, — говорит Любовь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Новосибирске ищут соседа, заварившего дверь в квартиру женщине — что ему грозит

Под Новосибирском ищут пропавшего 4 мая 57-летнего мужчину

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX