На долгие праздничные выходные в город придет жара. Какая ожидается погода в Новосибирске на 8 мая 2026 — в нашем материале.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В НОВОСИБИРСКЕ НА 8 МАЯ

Погода 8 мая преподнесет сибирякам приятный сюрприз: будет жарко и без осадков. Юго-западный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В НОВОСИБИРСКЕ 8 МАЯ

По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на 8 мая температура повысится до +10…+12 градусов, а днем будет +23…+25. По Новосибирской области ночью температура повысится до +4…+9, местами до +14, а днем — до +22…+27 градусов.

ОСАДКИ В НОВОСИБИРСКЕ 8 МАЯ

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. По югу Новосибирской области в отдельных районах пройдут небольшие дожди.

ДАВЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКЕ 8 МАЯ

Атмосферное давление ожидается нормальное и составит 742-744 миллиметра ртутного столба.

