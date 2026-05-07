На долгие праздничные выходные в город придет жара. Какая ожидается погода в Новосибирске на 8 мая 2026 — в нашем материале.
Погода 8 мая преподнесет сибирякам приятный сюрприз: будет жарко и без осадков. Юго-западный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду.
По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на 8 мая температура повысится до +10…+12 градусов, а днем будет +23…+25. По Новосибирской области ночью температура повысится до +4…+9, местами до +14, а днем — до +22…+27 градусов.
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. По югу Новосибирской области в отдельных районах пройдут небольшие дожди.
Атмосферное давление ожидается нормальное и составит 742-744 миллиметра ртутного столба.
