«Катюша» под окнами

Жители Ленинского района поздравили ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы. Фото: Виктория ПЕРЯЗЕВА

В преддверии Дня Победы в одном из дворов Ленинского района звучит легендарная «Катюша». Это не просто песня - это символ памяти, связи времен и глубокой благодарности тем, кто подарил всем мирное небо над головой. Так учащиеся школ и творческие коллективы района решили поздравить ветерана, которому в июне исполнится 101 год. Подробнее - в нашем материале.

«Каждый наш визит - событие для пожилых людей»

Виталий Петрович Зиновьев был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии в 1944 году. Служил в составе передвижной авторемонтной базы ПАРБ-527 на 2-м Прибалтийском фронте, а затем - в составе бригады прорыва 5-й гвардейской артиллерийской Краснознаменной Севастопольской дивизии.

И в эти предпраздничные дни молодые люди пришли к дому героя, чтобы сказать ему спасибо за Победу. Прямо под окнами ветерана провели патриотическую акцию «Двор поет «Катюшу».

Акция эта проходит по всему городу: ребята из учебных заведений поздравляют героев и устраивают под их окнами небольшие концерты, принося в дома пожилых людей атмосферу праздника.

Впрочем, в этот день поздравить Виталия Петровича пришла не только молодежь. Председатель совета ветеранов Ленинского района «Башня», председатель ТОС «Башня» Ирина Кудряш рассказала, что на сегодняшний день на ее территории осталось всего пять ветеранов. Один из них - участник Великой Отечественной войны, остальные - труженики тыла. И каждый визит к ним - это событие. Вместе с депутатом Совета депутатов города Новосибирска Андреем Зайцевым (депутатское объединение «Единая Россия») и местными жителями Ирина Ивановна пришла поздравить ветерана, которого в ТОС «Башня» называют гордостью всего района.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Андрей Зайцев. Фото: Предоставлено Андреем Зайцевым

Под песню, ставшую символом военного времени, у дома собрались и соседи, и просто прохожие. Вышел и Виталий Петрович. Кто-то подпевал, кто-то вытирал слезы, а ветеран и его сын подпевали и пританцовывали!

- Эту семью можно приводить в пример. Великолепный уход со стороны сыновей, - с восхищением заметила Ирина Кудряш.

«Папа почти каждый день делает зарядку»

Два сына ветерана - Евгений Витальевич и Игорь Витальевич - окружили отца заботой. Они гуляют с ним в парке, на выходные вывозят за город, следят за современными событиями.

- Папа почти каждый день гуляет в парке, занимается скандинавской ходьбой, делает зарядку. Армейскую! И не пьет вообще никаких лекарств - давление у него лучше, чем у меня, - смеется один из сыновей.

- Низкий поклон Виталию Петровичу за Победу, за мир, за то, что сохранили для нас страну. Дожить до 100 лет, оставаясь в ясном уме, с активной жизненной позицией, - это пример для всех нас. Крепкого здоровья нашему дорогому герою, бодрости духа и, конечно, тепла и заботы родных! А сыновьям - отдельное спасибо за добросовестное исполнение сыновнего долга. Спасибо, что бережете нашего героя, - поздравил депутат Андрей Зайцев ветерана с наступающим праздником.

Депутат напомнил, что ветеранов осталось совсем немного, и потому каждая встреча с ними, каждое поздравление - на вес золота.

- Мы поздравляем Виталия Петровича со всеми праздниками: и с 9 Мая, и с днем рождения, и с Днем пожилого человека. Подарки приносим, уделяем большое внимание и здоровью ветерана, - поделился Андрей Зайцев.

Акция «Двор поет «Катюшу» еще раз напомнила, что, пока молодежь знает песни военных лет, пока дети и внуки заботятся о своих героях, живет и наша память, и наша благодарность. И пусть таких дворовых концертов становится все больше. Ведь каждое «спасибо», сказанное под окнами ветерана, стоит тысячи слов.