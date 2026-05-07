Погода в Новосибирске летом 2026 года обещает быть жаркой. Согласно прогнозу Гидрометцентра, июнь и август в этом году будут теплее, чем обычно. Однако такие изменения коснутся не всей территории региона. Непосредственно жителям Новосибирска и восточной части области аномально жаркой погоды в ближайшие три месяца ждать не стоит. Температура в городе останется в рамках привычных значений.
В июне температура воздуха на западе Новосибирской области поднимется выше нормы более чем на один градус. В областном центре показатели будут соответствовать средним многолетним данным.
Июль обещает быть спокойным для всего региона. В середине лета погода останется в пределах нормы как в городе, так и в отдаленных сельских районах. Сильных перепадов температуры в этот период синоптики не прогнозируют.
В августе жара снова затронет только западную часть области. Там последний летний месяц окажется теплее, чем в предыдущие годы. В Новосибирске в это время специалисты не ожидают температурных аномалий.
Стоит отметить, что это лишь предварительный прогноз. Метеорологи продолжат наблюдать за движением воздушных масс, и в будущем будут уточнять информацию.
