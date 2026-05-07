Июнь и август в Новосибирской области будут теплее обычного. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Новосибирске летом 2026 года обещает быть жаркой. Согласно прогнозу Гидрометцентра, июнь и август в этом году будут теплее, чем обычно. Однако такие изменения коснутся не всей территории региона. Непосредственно жителям Новосибирска и восточной части области аномально жаркой погоды в ближайшие три месяца ждать не стоит. Температура в городе останется в рамках привычных значений.

В июне температура воздуха на западе Новосибирской области поднимется выше нормы более чем на один градус. В областном центре показатели будут соответствовать средним многолетним данным.

Прогноз на июнь. Фото: Гидрометцентр России

Июль обещает быть спокойным для всего региона. В середине лета погода останется в пределах нормы как в городе, так и в отдаленных сельских районах. Сильных перепадов температуры в этот период синоптики не прогнозируют.

Прогноз на июль. Фото: Гидрометцентр России

В августе жара снова затронет только западную часть области. Там последний летний месяц окажется теплее, чем в предыдущие годы. В Новосибирске в это время специалисты не ожидают температурных аномалий.

Прогноз на август. Фото: Гидрометцентр России

Стоит отметить, что это лишь предварительный прогноз. Метеорологи продолжат наблюдать за движением воздушных масс, и в будущем будут уточнять информацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX