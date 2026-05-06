Общество6 мая 2026 15:44

Девушки, ретро-автомобили и «Бессмертный полк»: в Новосибирске прошла репетиция Парада Победы

Новосибирцы показали фото и видео ночной репетиции Парада Победы 6 мая
Надежда РЫЖКИНА
Репетиция прошла в центре Новосибирска.

Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске вечером 6 мая состоялась репетиция парада в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В центре для этого перекрыли движение автомобилей. Как прошла ночная репетиция Парада Победы в Новосибирске 6 мая 2026 - в нашем материале.

Репетиция Парада Победы в Новосибирске

Улицы в центре города перекрыли ради репетиции

Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

ФОТО И ВИДЕО НОЧНОЙ РЕПЕТИЦИИ ПАРАДА ПОБЕДЫ 6 МАЯ 2026

За пятнадцать минут до начала репетиции на площади Ленина начали выстраиваться парадные расчёты.

Выход знаменной группы.

Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

После 19:00 прозвучал сигнал к началу репетиции.

Посмотреть на репетицию собрались несколько зрителей.

Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

Гимн России встретили воинским приветствием.

На площадь Ленина вынесли государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Знаменная группа прошла под песню «Вставай, страна огромная».

В этом году парадом командует командир 39-й ракетной дивизии гвардии полковник Данил Феофанов.

Парадный расчет сил ПВО.

Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

Репетиция парада Победы в Новосибирске 6 мая 2026 года

По площади прошли несколько пеших колонн: парадные расчеты региональных ГУ ФСИН, МЧС, УТ МВД, Росгвардии курсантов и офицеров Новосибирского высшего военного командного училища. В параде участвуют и мужские, и женские колонны.

Росгвардия.

Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

ГУФСИН.

Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

Полиция на транспорте.

Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

МВД.

Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

Девушки из МВД.

Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

Парадный расчет МЧС.

Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

Парадный расчет речного училища

Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

Сводный оркестр завершает колонну.

Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

Десятки курсантов вынесли большую копию Знамени Победы, знамена Сибирских дивизий, союзных республик, флаг СССР и Флаг Победы. В завершение вынесли знамя «Новосибирск - Город трудовой доблести».

Копии знамен сибирских дивизий.

Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

Флаги всех республик СССР

Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

Пронесли и государственный флаг России.

Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

Знамя «Новосибирск — город трудовой доблести»

Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

В отличие от предыдущих лет, тяжелой военной техники на параде не будет. Но небольшая демонстрация ретроавтомобилей сороковых годов все равно присутствовала.

Военная техника на параде

В конце отрепетировали выход колонны «Бессмертного полка».

Завершилось всё репетицией Бессмертного полка.

Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

Репетиция продлится до 23.00. Это единственная репетиция парада в этом году.

