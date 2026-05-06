Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске вечером 6 мая состоялась репетиция парада в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В центре для этого перекрыли движение автомобилей. Как прошла ночная репетиция Парада Победы в Новосибирске 6 мая 2026 - в нашем материале.
Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП
За пятнадцать минут до начала репетиции на площади Ленина начали выстраиваться парадные расчёты.
Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП
После 19:00 прозвучал сигнал к началу репетиции.
Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП
Гимн России встретили воинским приветствием.
На площадь Ленина вынесли государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Знаменная группа прошла под песню «Вставай, страна огромная».
В этом году парадом командует командир 39-й ракетной дивизии гвардии полковник Данил Феофанов.
Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП
По площади прошли несколько пеших колонн: парадные расчеты региональных ГУ ФСИН, МЧС, УТ МВД, Росгвардии курсантов и офицеров Новосибирского высшего военного командного училища. В параде участвуют и мужские, и женские колонны.
Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП
Десятки курсантов вынесли большую копию Знамени Победы, знамена Сибирских дивизий, союзных республик, флаг СССР и Флаг Победы. В завершение вынесли знамя «Новосибирск - Город трудовой доблести».
Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП
В отличие от предыдущих лет, тяжелой военной техники на параде не будет. Но небольшая демонстрация ретроавтомобилей сороковых годов все равно присутствовала.
В конце отрепетировали выход колонны «Бессмертного полка».
Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП
Репетиция продлится до 23.00. Это единственная репетиция парада в этом году.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru