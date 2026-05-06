Репетиция прошла в центре Новосибирска.

В Новосибирске вечером 6 мая состоялась репетиция парада в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В центре для этого перекрыли движение автомобилей. Как прошла ночная репетиция Парада Победы в Новосибирске 6 мая 2026 - в нашем материале.

Улицы в центре города перекрыли ради репетиции

За пятнадцать минут до начала репетиции на площади Ленина начали выстраиваться парадные расчёты.

Выход знаменной группы.

После 19:00 прозвучал сигнал к началу репетиции.

Посмотреть на репетицию собрались несколько зрителей.

Гимн России встретили воинским приветствием.

На площадь Ленина вынесли государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Знаменная группа прошла под песню «Вставай, страна огромная».

В этом году парадом командует командир 39-й ракетной дивизии гвардии полковник Данил Феофанов.

Парадный расчет сил ПВО.

По площади прошли несколько пеших колонн: парадные расчеты региональных ГУ ФСИН, МЧС, УТ МВД, Росгвардии курсантов и офицеров Новосибирского высшего военного командного училища. В параде участвуют и мужские, и женские колонны.

Росгвардия.

ГУФСИН.

Полиция на транспорте.

МВД.

Девушки из МВД.

Парадный расчет МЧС.

Парадный расчет речного училища

Сводный оркестр завершает колонну.

Десятки курсантов вынесли большую копию Знамени Победы, знамена Сибирских дивизий, союзных республик, флаг СССР и Флаг Победы. В завершение вынесли знамя «Новосибирск - Город трудовой доблести».

Копии знамен сибирских дивизий.

Флаги всех республик СССР

Пронесли и государственный флаг России.

Знамя «Новосибирск — город трудовой доблести»

В отличие от предыдущих лет, тяжелой военной техники на параде не будет. Но небольшая демонстрация ретроавтомобилей сороковых годов все равно присутствовала.

В конце отрепетировали выход колонны «Бессмертного полка».

Завершилось всё репетицией Бессмертного полка.

Репетиция продлится до 23.00. Это единственная репетиция парада в этом году.

