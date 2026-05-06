7 мая в Новосибирске потеплеет до +23 градусов.

Ближе к праздникам в городе будет становиться теплее. Какая ожидается погода в Новосибирске на 7 мая 2026 — в нашем материале.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В НОВОСИБИРСКЕ НА 7 МАЯ

Погода 7 мая тучи развеются, а на улице станет заметно теплее. Западный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В НОВОСИБИРСКЕ 7 МАЯ

По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на 7 мая температура повысится до +8…+10 градусов, а днем будет +21…+23. По Новосибирской области ночью температура повысится до +5…+10, а днем — до +21…+26 градусов.

ОСАДКИ В НОВОСИБИРСКЕ 7 МАЯ

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по востоку в отдельных районах небольшие дожди. Ночью и утром местами туманы.

ДАВЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКЕ 7 МАЯ

Атмосферное давление ожидается нормальное и составит 744-748 миллиметров ртутного столба.

