«9 мая был рабочим днем»: как отмечали в Новосибирске День Победы больше полувека назад

Так проходил парад Победы в Новосибирске в 1965 году. Фото: Архив А. Даниленко

День Победы для Новосибирска - особая дата. Наш город не видел боев, но принял на себя тяжесть тыла: эвакуацию, переполненные дома, круглосуточную работу заводов и судьбы тысяч человек, спасенных от войны. Менялись эпохи, уходили поколения, а вместе с ними менялся и сам праздник.

Сейчас в России его отмечают парадом, торжественными шествиями «Бессмертного полка» и салютами. А как отмечали 80, 70, 60, 50 лет назад? Вместе с Музеем Новосибирска заглянем в прошлое.

«ВСЕ ГОВОРИЛИ ТОЛЬКО О ПОБЕДЕ»

В 1945 году с раннего утра тысячи человек устремились в центр. Люди шли по трамвайным линиям, обнимались, пели, танцевали прямо на улицах, и праздник рождался сам собой.

На площади Свердлова собралось более 150 тысяч человек. С балкона облисполкома выступил секретарь обкома ВКП(б) Михаил Кулагин. Его слова о народе-победителе утонули в мощном «ура!».

- В таком формате празднование Дня Победы сохранялось недолго - фактически лишь до 1947 года. Затем 9 мая стал обычным рабочим днем, хотя о самой дате, разумеется, не забывали. В отличие от столиц и городов-героев, где устраивали салюты, в Новосибирске их не было. Здесь проходили трудовые вахты, отмечались разные трудовые достижения и проводились спортивные мероприятия, - рассказал сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.

В этот день отменили даже генеральную репетицию «Ивана Сусанина» - артисты, как и все, не могли думать о работе. Зато уже через 3 дня театр оперы и балета - будущий символ города - торжественно открыли оперой Глинки.

- За мужество и доблесть, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, тысячи новосибирцев награждены медалями и орденами СССР. 47 горожан стали Героями Советского Союза, маршал авиации А. И. Покрышкин был удостоен Звезды Героя трижды, 6 человек награждены орденами Славы всех трех степеней, - перечисляют в Музее Новосибирска.

С 1948 года в День Победы в Новосибирске стали традиционно проводить легкоатлетическую эстафету, велосипедный старт, позже добавились мероприятия на Монументе Славы и в районах города.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БОЛЬШОГО ПРАЗДНИКА

Лишь в 1965 году, к 20-летию Победы, 9 Мая вновь получил статус официального праздника и выходного дня. День Победы снова стал официальным выходным и государственным праздником, днем парадов и салютов.

С этого момента начинается привычная для нас традиция: стройные колонны военных, техника, зрелищность, торжественные речи. С особенным восторгом этот день воспринимали дети: они смотрели парады, пробирались ближе к салютным установкам, собирали гильзы и пыжи после залпов.

В эпоху позднего СССР празднование стало максимально формализованным и массовым. День Победы начинался с парадов и демонстраций, затем было возложение цветов к мемориалам, обязательные уроки мужества в школах и встречи с ветеранами. Это было время устойчивого, почти канонического сценария: официальность, массовость и идеологическая составляющая.

А уже во второй половине 1980-х, в период перестройки, атмосфера немного изменилась. Стало больше внимания к личным историям ветеранов и их воспоминаниям, а не только официальных речей. Люди хотели не только праздновать, но и понимать, какой ценой досталась Победа.

