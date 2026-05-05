«Он звал на помощь, не мог выбраться из-за течения»: под Новосибирском судебный пристав спас тонувшего в реке пенсионера

Сибиряку не раз приходилось помогать людям. Фото: ГУФССП России по Новосибирской области

ЧП произошло 3 мая на реке Каргат под Новосибирском: именно там перевернулась надувная лодка с пенсионером. Пожилой мужчина оказался в воде: это увидел судебный пристав Евгений Шемелёв, который в тот момент находился неподалеку.

- Я был возле моста: окружающие начали кричать, что тонет мужчина. Я сразу побежал, поднялся на мост, перебежал на другую сторону. Скинул одежду, обувь, и зашел в воду. Вода была очень холодной, - рассказал КП-Новосибирск старший лейтенант внутренней службы Евгений Шемелев.

По словам старшего лейтенанта, тонущему пенсионеру было около 55-60 лет. Он успел схватиться за тросы лодки, но из-за течения не мог выбраться, звал на помощь. Евгению удалось схватить мужчину за воротник.

- Позже на помощь пришел парень. Он взял меня за руку, и вот так мы выбрались из воды. Пенсионер от вызова скорой отказался, сказал, что все хорошо. Я взял номер его телефона, мы через несколько часов с ним созвонились. Тогда он чувствовал себя неважно, говорил, что его трясло. Я советовал вызвать медиков. Но все обошлось, сейчас он в порядке, - поделился Шемелёв.

Кстати, это уже не первый случай, когда Евгений спасает попавших в беду людей. Сибиряку не раз приходилось помогать людям, которые тонули в реке.

