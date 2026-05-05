«Ребенок был синим»: новосибирские врачи провели уникальную операцию мальчику с тяжелой патологией сердца

Многие хирурги боятся делать в таких случаях туннелирование. Фото: НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава России

Весной 2026 года в новосибирский Центр Мешалкина госпитализировали мальчика из Петрозаводска с тяжелой патологией сердца: у Богдана правый желудочек был слишком маленьким с рождения и не справлялся со своей задачей.

- Когда ребенок приехал к нам, он был синим, с сатурацией около 70 %, все движения малыша сопровождались выраженной одышкой. Мы много раз смотрели и пересматривали его сердце – дважды по МСКТ, несколько раз по УЗИ, чтобы понять, можно ли помочь ему иначе – сделать полтора желудочка. Нужно было перенаправить кровоток из левого желудочка в аорту и при этом не ухудшить венозный кровоток в легочную артерию, - объяснили в пресс-службе НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава России.

Сердечно-сосудистый хирург Центра Мешалкина Илья Сойнов рассказал, что многие хирурги боятся делать в таких случаях туннелирование, потому что есть риск зажать сердечный клапан, что чревато тяжелыми последствиями.

Операция в Центре Мешалкина получилась крайне сложной.

- Хирурги восстановили ствол легочной артерии и клапан: теперь круги кровообращения у мальчика разделены, кровь свободно идет в обе стороны — и в аорту, и в легочную артерию.Сейчас насыщение крови Богдана кислородом почти достигло 100%. Объемов обоих желудочков хватает, чтобы сердце работало нормально: правый перекачивает 65% крови, а остальные 35% идут из верхней полой вены прямо в легкие.

