Под Новосибирском пенсионерка убила мужа – почему суд освободил ее от наказания

Жена вызвала скорую, но было уже поздно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирцы Михаил* и Надежда* прожили вместе 15 лет, но на пенсии мужчина, как уверяет супруга, стал сильно пить. По словам жены, в ноябре 2023 года Михаил съехал из их дома на съемную квартиру в пригород. Жена звонила ему и пыталась вернуть, но без толку. Новый год Михаил отмечал сам, а на Рождество Надежда с подругой поехали к Михаилу — надеялись его вразумить и убедить вернуться домой.

- Михаил был выпивший, женщины стали уговаривать его пройти лечение. Тот обещал поехать утром, уговорил женщин остаться с ночевкой у него. Со слов Надежды, в 9 вечера ее подруга уснула на диване, а они с мужем сидели за столом. У Михаила были синяки на ноге, на вопрос жены он кратко ответил, что упал, – рассказал КП-Новосибирск Иван Дьяченко, адвокат женщины.

Надежда выпила бокал шампанского, а её муж налегал на крепкие напитки. Пенсионерка решила забрать у него бутылку.

- После этого муж схватил меня, начал душить, я стала терять сознание. Я отмахнулась бутылкой, дальше ничего не помню, очнулась в два часа ночи рядом с подругой на диване, – рассказывала Надежда следователям.

Женщина зашла в ванную и обнаружила Михаила рядом с умывальником, мужчина был мертв. Пенсионерка вызвала скорую, но медики уже не смогли помочь. Надежду задержали на двое суток и обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, она не попала на похороны. Вдова вину не признала:

- У Надежды на руках и под ногтями не было никаких биологических материалов, которые указывали бы на ее причастность к убийству, притом было доказано, что сразу после убийства она не мыла руки. Во время драки с мужем она получила несколько синяков и ушибов, на шее у нее остались следы от удушения. Женщина сказала, что отключилась и ничего не помнит, – рассказал КП-Новосибирск Иван Дьяченко, адвокат сибирячки.

У защиты появилась своя версия — Михаила могли убить совершенно другие люди, пока обе женщины спали. Соседи говорили в показаниях, что дверь в квартиру скрипела, как будто кто-то зашел туда. На голове у мужчины раны как от ножа или «розочки» из разбитой бутылки, на теле насчитали не меньше 17 застарелых синяков, как будто мужчину кто-то сильно избивал на праздниках. Однако версию об участии третьих лиц не рассматривали, хотя сосед по дому был одним из подозреваемых.

Прокуратура несколько раз возвращала уголовное дело на доследование, через 8 месяцев обвинение переквалифицировали на «убийство, совершенное при превышении пределов необходимой самообороны». Пенсионерка признала вину, заявила, что один раз могла ударить Михаила бутылкой, когда муж ее душил.

Новосибирский районный суд освободил Надежду из-под домашнего ареста и в январе 2025 года вынес приговор, назначив полтора года ограничения свободы — не менять место жительства и отмечаться в специализированном органе. Брат погибшего Михаила обжаловал приговор и настаивал на строгом наказании.

- 29 апреля 2026 года Новосибирский областной суд повторно рассмотрел апелляционную жалобу и утвердил приговор и за истечением сроков давности освободил 61-летнюю Надежду от наказания, приговор вступил в законную силу. Моя подзащитная согласилась с судом, не стала оспаривать решение. Брат погибшего не согласился, он и его юрист намерены обжаловать приговор в Кассационный суд. Иск о возмещении морального вреда ранее не удовлетворяли, – сообщил Иван Дьяченко.

КП-Новосибирск готова опубликовать мнение второй стороны. Обратиться в редакцию можно по тел. 8-923-145-11-03. *Имена изменены

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я отключилась — не помню, что было»: сибирячка случайно убила мужа, защищаясь от его побоев

«Избил беременную маму, выставил ее на мороз в платье»: в Новосибирске пасынок убил отчима-тирана, но суд оставил его на свободе

Отца двоих детей отправили в колонию строгого режима за то, что он защитил свой дом от наркомана-рецидивиста

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX