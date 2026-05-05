Работа, которая стала призванием

На сцене выступили воспитанники творческих коллективов школы. Фото: Наталья РУДЕВСКАЯ

Полувековой юбилей коллектив новосибирской ДШИ № 12 отметил в Камерном зале филармонии. Как проходило торжество - в нашем материале.

«Это необыкновенное место»

На торжественной встрече собрались выпускники, учащиеся, преподавательский состав школы, а также почетные гости: официальные лица и депутаты Совета депутатов города Новосибирска. На сцене в этот день выступили лучшие ученики учебного заведения: инструменталисты, хоровики, танцоры. Для ребят выход на одну из главных площадок города - волнительное и даже судьбоносное событие: именно этот день может стать тем самым фактором, который повлияет на будущую профессию одаренных детей.

- Хочется, чтобы мы собирались так чаще: большая сцена и большой зал дают другие возможности почувствовать, что мы действительно огромная творческая семья, и я думаю, это только начало. 50 лет - солидная дата. Есть на что посмотреть, есть куда двигаться. У нас очень много грандиозных творческих планов, - отметила директор ДШИ № 12 Мария Гончарова.

Депутат Виктория Шестакова вручила денежный сертификат директору школы Марии Гончаровой. Фото: Наталья РУДЕВСКАЯ

Выступления детей чередуются с поздравлениями почетных гостей. Депутаты Совета депутатов города Новосибирска по Октябрьскому району Виктория Шестакова и Инна Ильиных (обе представляют депутатское объединение «Единая Россия») пожелали школе процветания, долгих успешных лет работы и отметили, что депутаты Октябрьского района принимают активное участие в жизни ДШИ № 12 уже много лет.

- Школа искусств № 12 - наш большой друг. Мы давно дружим и очень этим дорожим. Мы всегда приходим на помощь, когда коллектив в этом нуждается, и в первых рядах аплодируем, когда ему сопутствуют удача и достижения. Мы с удовольствием участвуем и оказываем поддержку практически всем мероприятиям, которые инициирует школа искусств, - подчеркнула депутат Виктория Шестакова.

- Это необыкновенное место, где пересекаются творчество, развитие и совершенно потрясающая атмосфера. Это уникальный педагогический состав, удивительные педагоги, которые живут искусством, для которых это не просто работа, а призвание, и сегодня будет торжественное награждение, где мы вручим грамоты всему коллективу музыкальной школы в честь ее юбилея, - добавила депутат Инна Ильиных.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Инна Ильиных. Фото: Наталья РУДЕВСКАЯ

Сертификат в подарок

Одним из самых ярких подарков школе стал денежный сертификат от депутатского корпуса. Депутаты вручили документ директору школы Марии Гончаровой.

- Работа любого большого учреждения неразрывно связана с административной поддержкой, и поэтому от лица всего коллектива я хотела бы поблагодарить нашего учредителя - департамент культуры, спорта и молодежной политики и управление культуры мэрии города Новосибирска, а также наших друзей - депутатов Законодательного собрания Новосибирской области и депутатов Совета депутатов города Новосибирска, которые нас так поддерживают. Мы сплотились в надежную команду, которая так любит свое дело, что ей не грозят никакие трудности. Мы решаем очень много разных задач вместе для того, чтобы школа процветала, чтобы детям было хорошо учиться и чтобы они просто были счастливыми, потому что с детства начинается все, - сказала в ответном слове Мария Гончарова.