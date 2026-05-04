Всероссийская акция «Ночь музеев» в столице Сибири пройдет16 мая. Она пройдет под темой «Родное» и приурочена к Году единства народов России. Организаторы делают акцент на самобытности культурного наследия регионов страны. Как пройдет «Ночь музеев» в Новосибирске 16 мая 2026 - в нашем материале..

СПИСОК ПЛОЩАДОК «НОЧИ МУЗЕЕВ» В НОВОСИБИРСКЕ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Адрес: Красный проспект, 23

Начало: с 16:00

Культурная акция «Ночь в музее» в Краеведческом музее включает экскурсии по всем экспозициям и выставочным проектам. Посетители смогут узнать больше об истории Сибири и Новосибирской области, а также познакомиться с культурой и искусством Древней Греции, творчеством иллюстратора Ивана Билибина, художника Валерия Кузнецова и разнообразием традиционной народной игрушки.

В программе — интерактивы от приглашенных артистов новосибирских театров, тематические мастер-классы к выставкам, игры и интерактивные экскурсии для детей. На уличной площадке юные гости смогут поиграть в масштабные напольные игры, а взрослые — сделать фотографии в фотозоне и поучаствовать в интерактивных программах от молодежных центров города.

МУЗЕЙ СВЯЗИ И ТЕХНИКИ

Адрес: ул. Советская, 33

Начало: с 16:00

Посетителей ждут экскурсии и квест по постоянной экспозиции. Также можно познакомиться с выставкой «Как стать киноволшебником», посвященной ученому, кинорежиссеру и почетному гражданину Новосибирска Леониду Сикоруку.

Партнеры выставки подготовили мастер-класс, на котором участники смогут создать мультфильм своими руками. Гости смогут попробовать себя в роли работников почты, освоить технику сургучного письма, сделать фото в экране телевизора в образе телеведущего, а также отправить тематическую открытку с изображением почтовых служб разных народов.

МУЗЕЙ ПРИРОДЫ НОВОСИБИРСКА

Адрес: Вокзальная магистраль, 11

Начало: с 16:00

В рамках музейной ночи посетители смогут познакомиться с выставкой «Клещ. Поймать с поличным», посвященной истории открытия вируса клещевого энцефалита и созданию вакцины. Главные герои проекта — микробиологи Л. Зильбер, П. Чумаков и Л. Верета — представлены как исследователи, по крупицам собирающие картину заболевания.

Гости смогут пройти квест и попробовать разгадать тайну болезни по аналогии с учеными Дальневосточной экспедиции. Также запланированы лекции, разоблачающие мифы о клещах и рассказывающие о заболеваниях, которые они переносят.

Кроме того, пройдут экскурсии по основной экспозиции, посвященные животным в культуре народов Сибири. Посетители узнают о реабилитации хищных птиц в неволе и смогут сделать медальон с отпечатком древнего трилобита.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НА «НОЧЬ МУЗЕЕВ» В НОВОСИБИРСКЕ

МУЗЕЙ «ГОРОДСКАЯ УСАДЬБА НОВО-НИКОЛАЕВСКА»

Адрес: ул. Ленина, 23

Начало: с 16:00

Гостей ждут экскурсии по постоянной экспозиции, которые проходят в одном из немногих сохранившихся жилых домов дореволюционного Ново-Николаевска. Дом был построен в 1905 году для семьи извозчика Евсея Метлина.

Экскурсия расскажет о типичной деревянной жилой застройке начала XX века. В музее сохранена первоначальная планировка жилого этажа, а цокольный этаж восстановлен в историческом виде.

В программе также мастер-классы по прядению на веретене, а также выставка и мастер-класс от Новосибирского клуба голубеводов.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Адрес: Красный проспект, 5

Все мероприятия объединены темой «Искусство объединяет». Особое внимание уделено искусству Сибири — его прошлому и настоящему.

Для посетителей будут доступны экскурсии и арт-медиации по выставкам «Сны Сибири», «Импрессионисты в Сибири», «Русские метамодернисты», «Листья смоковницы», а также по постоянной экспозиции. Сотрудники музея проведут мастер-классы для детей и взрослых.

В программе — музыкальные выступления: Максим и Дарья Иванычевы (саксофон), концерт «Новая искренность», выступление квартета баянистов «В баяне — русская душа», программа с участием Евгения Клюева (варган, глюкофон) Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки, концерт «Магия сибирского звука».

Также пройдет игра «Музейный кроссворд» и модный показ от студентов Новосибирского технологического института.

МУЗЕЙ НОВОСИБИРСКА

Акция «Ночь музеев» в Музее Новосибирска станет частью большого проекта «Новосибирск. Территория единства», посвященного Году единства народов России. Проект расскажет о традициях и культуре народов, проживающих в городе.

Экскурсии, спектакли, мастер-классы, квесты, викторины и концерты пройдут на восьми площадках в семи районах Новосибирска. Некоторые филиалы будут работать до глубокой ночи, одна из экскурсий начнется в час ночи. Также запланированы ночные экскурсии по реке Обь.

В музее «Контора инженера Будагова» состоится концерт школы испанского танца «Фламенко Пуро», представление бумажного театра миниатюр и иммерсивный спектакль «Пиковая дама». В программе также — восточные танцы и фаер-шоу.

Программа «Чудесариум» объединяет различные форматы:

— сказочные сюжеты театра бумажных миниатюр;

— легенды Алтая с участием кукольного театра;

— испанские танцы фламенко с возможностью участия зрителей;

— практики «гвоздехождения» и хождения по битому стеклу;

— знакомство с культурными традициями самураев;

— восточные танцы и финальное фаер-шоу;

— премьера спектакля «Пиковая дама» по произведению Александра Пушкина (ул. Большевистская, 7).

В Музее на набережной пройдет перформанс мужского плейбек-театра и несколько концертов: «Голоса забытых инструментов» и концерт-диалог в рок-формате. В полночь состоится иммерсивная экскурсия с участием героев Конторы Его Императорского Величества.

Музей Первомайского района подготовил сказочное представление и мастер-классы по народным ремеслам. Также в программе — экскурсия по русской избе и ночная автобусная экскурсия «Легенды Первомайки».

В музее «Заельцовка» организуют экскурсии, квесты и интерактивные зоны. Посетители узнают о военно-полевой медицине, отправятся на поиски сказки и познакомятся с известными людьми.

Музей космонавтики имени Ю. В. Кондратюка представит программу с кукольным спектаклем о космосе, рассказами о якутских мифах и концертом скрипача-виртуоза. Главным гостем станет участник из Якутии.

В музее Дзержинского района «На Каменском тракте» подготовлены фотозона с костюмированными персонажами, интерактив о русских костюмах и формат «театр на столе».

Музей «Чёмы» представит программу «А ЧёМы вместе — море объединяет», где история района соединяется с атмосферой дворового детства и семейного отдыха. В программе — игры, состязания, диафильмы, экскурсия, прогулки с историком, краеведческий квиз и вечерний кинопросмотр.

В музее «На Богданке» пройдет дефиле студии «Элегантный возраст», мастер-класс по созданию кокошника, а также занятия по изготовлению шаманского бубна, рисованию «птицы счастья» и рассказ о свадебных традициях старожилов Сибири.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» В НОВОСИБИРСКЕ

КИНОТЕАТР «ПОБЕДА» НОВОСИБИРСКА

Адрес: ул. Ленина, 7

Начало: с 15:00

Программа «Ночь музеев: Эволюция взгляда» представляет собой киномаршрут по ключевым этапам развития европейского искусства.

ЦЕНТР «СИБИРЬ-ХОККАЙДО»

Адрес: ул. Шевченко, 28/1

Время: с 17:00 до 21:00

Программа «Вернуться в 1996» посвящена году основания центра.

В программе:

— грим в стиле японских «гяру»;

— лекция об истории винила в Японии с прослушиванием пластинок;

— мастер-классы и показательные выступления по китайскому кунг-фу;

— мастер-классы по гонкам с препятствиями;

— ярмарка;

— мастер-класс по K-POP хореографии 1996 года;

— конкурсы;

— оригами персонажей Pokemon;

— факты о Японии, Китае и Корее 1996 года.

ТЕАТР АФАНАСЬЕВА

Адрес: ул. Максима Горького, 52

Экскурсия «Ночь в театре. Байки из подвала» познакомит гостей с историей театра за 37 лет. В программе — рассказы о премьерах, гастролях, фестивалях и закулисной жизни. Хронику событий представит сотрудник театра Сергей Барсуков.

ДК «ПРИМОРСКИЙ»

Начало: 18:00

Проект «Культурные ночи на ОбьГЭС» представит программу «Идём в КиноТеатр!». Концепция объединяет кино и театр.

Главное событие — спектакль «Стыдно быть несчастливым» по произведениям Александра Володина.

ПАРК «РОССИЯ — МОЯ ИСТОРИЯ»

Адрес: ул. Василия Старощука, 24

Программа «Герои Отечества: пока мы едины — мы непобедимы» включает мультимедийные выставки «Новосибирь. Центр притяжения», «Новосибирск — город трудовой доблести», экспозиции «Романовы» и «Летопись истории Сибирского воинства».

Посетители узнают о строительстве железных дорог, вкладе заводов в годы Великой Отечественной войны, участии новосибирцев в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и борьбе с чрезвычайными ситуациями.

Также запланированы экскурсии, интерактивные площадки и подведение итогов конкурса чтецов.

КАМЕРНЫЙ ЗАЛ НОВОСИБИРСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

Новосибирская филармония традиционно примет участие в акции. Арт-площадкой станет Дом Ленина, где главной темой вечера обозначено единство музыкальных традиций разных народов.

В программе — два проекта. «Звуки единства» пройдет на открытой площадке перед Камерным залом: выступят солисты Биг-бэнда Владимира Толкачева и молодежный хор города с произведениями разных народов в оригинальных обработках.

Проект «Музыкальный код России» состоится на основной сцене. Русский академический оркестр и вокалисты исполнят произведения российских авторов, отражающие традиции народов страны.

Программа рассчитана на широкую аудиторию — от начинающих слушателей до знатоков музыки. Пространство Дома Ленина станет точкой пересечения культур.

МУЗЕЙ СОЛНЦА

Адрес: ул. Дуси Ковальчук, 179/3

Время: 18:00–23:00

Каждый час будут проходить обзорные экскурсии по залам музея.

С 18:00 до 20:00:

— мастер-класс «Роспись камней солярными знаками»;

— мастер-класс по росписи деревянных солнышек акриловыми красками (мастер Римма Кокоулина);

— квест «Широка страна моя родная».

С 19:00 до 21:00:

— проект «РУСАЛИНА» с участием гуслей, сочетающий этнические и мистические мотивы (музыкант Дмитрий Татаринцев).

С 18:00 до 21:30:

— презентация программы WEBWELNESS с биорезонансным тестированием (Наталья Лебедева).

С 23:00 до 00:00:

— наблюдение за небом с астрофизиком Александром Димовым через телескоп. При неблагоприятной погоде встреча пройдет в формате лекции в помещении.

МУЗЕЙ ФОТОТЕХНИКИ

Адрес: ул. Лаврентьева, 6

Время: с 15:00 до 02:00

В течение вечера будут проходить лекции об истории фотоиндустрии в России и мире, а также демонстрация экспонатов.

17:00 и 20:00 — интерактив по фотосъемке на пленку и фотобумагу с демонстрацией проявки и проекционной печати.

18:30 — лекция об истории цифровой фотографии и съемка на камеры раннего цифрового периода.

С 22:30 — показ исторических слайдов с видами Академгородка, Новосибирска и других мест.

Также будет работать фотосвоп: посетители смогут обменяться снимками. В течение вечера — фотозона и интерактивные активности.

Стоимость посещения — донат.

ПАРК МУЗЕЕВ «ГАЛЕРЕЯ ВРЕМЕНИ»

Адрес: 1-е Мочищенское шоссе, 1/6

Начало: 19:00

Тематическая программа «Страницы истории» посвящена традициям, культуре и наследию прошлого.

Гостей ждет ярмарка народных ремесел, мастер-классы для детей и взрослых, выступление группы «Рокировка» и другие мероприятия.

Одним из ключевых событий станет огненное шоу. В этот вечер откроется пятый музей, что позволит посетить сразу пять экспозиций.

АРТ-ПРОСТРАНСТВО «ЦОКОЛЬ»

Адрес: Вокзальная магистраль, 16

Начало: 20:00

Выставка «АРТЕФАКТЫ 4.0 — 4 ИЗМЕРЕНИЕ» посвящена науке, антинауке, паранормальным явлениям и техническому прогрессу.

МУЗЕЙ НОСТАЛЬГИИ В БАШНЕ НА МАРКСА

Адрес: ул. Ватутина, 29/1

Время: 17:00–02:00

Однодневный музей представит экспозиции, посвященные советской и российской эпохам.

Проект объединяет пять периодов — с 1970-х до 2010-х годов. Экспозиция построена через пять органов чувств: посетители смогут увидеть, услышать, ощутить и буквально «почувствовать» атмосферу прошлого.

Выставка займет пять этажей здания. В программе — экскурсии, встречи с журналистами, хранителями пространства, историками и архитекторами, участвовавшими в реконструкции.

Также запланированы мастер-классы, кинопоказы, квест и интерактивные площадки.

