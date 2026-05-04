«Подошва отклеилась через неделю»: сибирячка добивается возврата денег за развалившиеся кроссовки

Кроссовки развалились через неделю после покупки. Фото: предоставлено Татьяной

Сибирячка Татьяна купила кроссовки дочери 12 апреля: обошлись они в 1860 рублей.

- Дочка проходила в них около недели и они просто развалились: у них отклеилась основа от подошвы. Я пошла в магазин, чтобы оформить возврат, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна.

Как уверяет покупательница, она принесла в коробке, в которой ее купила, а также у нее был с собой электронный чек. Но вернуть товар ей не дали: какой диалог происходил в магазине, женщина записала на видео.

- Это в вашем понимании я нарушаю правила. Я со своей стороны не вижу ничего такого, чтобы я нарушила, - говорит продавец. - Если вы читали закон, то должны были видеть, что там написано: «Продавец имеет право отказать покупателю в возврате даже в срок при отсутствии товарного вида, при отсутствии ярлыков, при отсутствии чека на руках…

- Чек у меня электронный, - парирует покупательница. - Какая разница какой он?

- Вы обязаны мне предъявить…

- Ничем я не обязана!

- Вот видите, вы снимаете с себя всю ответственность. Ну мы почему-то вам всем обязаны. Ну так же не бывает. Это договор купли-продажи. У нас он состоялся вот так.

Татьяна решила, что не оставит эту ситуацию: она обратилась в администрацию Ленинского района, ей помогли составить претензию и она отвезла ее в магазин.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Вот как прокомментировал ситуацию адвокат Михаил Спиридонов:

- Если на товар установлен гарантийный срок, то при обнаружении недостатка в товаре в период этого срока потребитель вправе по требовать обмена товара/возврата. Если гарантийный срок не установлен, то в течение 2 лет с момента продажи. Если товар не был в употреблении, то в течение 14 дней с момента покупки его можно вернуть, кроме специальных товаров перечень которых определён Правительством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Учителя говорили: «А что такого? »: в Новосибирске родители восьмиклассника судятся со школой из-за травли

«Дочка сидела взаперти с планшетом, не знала, что такое гречка»: сибирячка требует лишить родительских прав экс-мужа, тайком забравшего ребенка

В Новосибирске футболисты вышли на матч с детским рисунком на форме — история его 10-летнего автора растрогала всех до слез

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX