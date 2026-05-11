Как избиваться от ненужных подписок: проверяем советы эксперта по кибербезопасности

Мое терпение лопнуло, когда на телефоне мелькнуло очередное уведомление от банка: «1499 рублей. Оплата товаров и услуг».

- Да вы издеваетесь, это еще за что? - возмутилась я и полезла в банковское приложение.

Оказалось – списали деньги за подписку на онлайн-кинотеатр, от которого, как я думала, отписалась еще месяц назад.

- Ты хоть проверяла, за что еще с тебя списать могут, Амнезия Беспамятовна? - подколол муж.

Каюсь, не проверяла, да и вспомнить с ходу все подписки не смогла. Хотя избавляться от них точно надо. Но как найти их все и вычистить ненужное? Разбираемся в этом вместе с Владимиром Ульяновым, экспертом по кибербезопасности с 15-летним стажем, руководителем аналитического центра Zecurion.

«ПОДАРОК» ОТ МОБИЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

- Не факт еще, что вы сами на все подписались, - начал наш разговор Владимир Ульянов. – Будьте внимательны, когда приобретаете какой-то пакет, например, от онлайн-сервиса или мобильного оператора – там часть услуг может быть бесплатной на какое-то время, а потом за нее начинают снимать деньги. Разумеется, большинство пользовательское соглашение не читают, и эти подводные камни не знают. А потом появляются списания за неизвестные подписки. Поэтому будьте внимательны.

Что же, проводим чек-ап моих подписок.

- Чтобы понять, за что с вас списывают деньги, идем в банковское приложение в телефоне: там заказываем выписку за интересующий нас период и смотрим, с каких сервисов с вас списывали деньги.

У меня подписок оказалось шесть, общая сумма – более двух тысяч рублей в месяц. При этом реально нужная мне – одна. А теперь посчитаем, сколько денег в год я бы просто спускала в никуда: правильно, без малого 18 тысяч.

- Это еще по-божески, у меня в месяц подписок почти на пять тысяч, - вздохнул коллега, когда я озвучила свою сумму.

БАНК В ПОМОЩЬ

Следующий этап – избавляемся от балласта.

- Тут есть несколько вариантов. Прежде всего – заходим на тот сервис, где у вас оформлена подписка. Внимательно читаем правила, как оформить подписку, если что-то не получается – пишем в техподдержку.

У меня с одной подпиской - на сервис по работе с видео – это не сработало: сама я отменить ее не смогла, а техподдержка ни на одно мое сообщение не ответила. И три месяца подряд с меня списывали 399 рублей.

- Тогда второй вариант: делаем так, чтобы списать с вашей карты оплату было невозможно. Можно зайти в банковское приложение и запретить оплату всех платных подписок. Если у вашего банка такой функции в приложении нет, то придется обращаться в колл-центр банка или приходить лично и писать заявление.

В моем банковском приложении отменить подписку было можно, чему я порадовалась. Юристы же советуют в такой ситуации отстаивать свои права:

- Если вы обращались в службу поддержки сервиса и не добились отмены подписки, то пишите претензию и отправляйте по юридическому адресу компании, которой данный сервис принадлежит. И указывайте, в какой срок подписку необходимо отменить, и за какой период они должны вам вернуть деньги, - объясняет юрист Сергей Емельянов. – Если на вашу претензию никак не реагируют и или отказываются выполнить ваши требования, то это повод обращаться в суд. Вы можете потребовать не только вернуть те деньги, которые с вас списали без вашего согласия, но и компенсировать понесенные вами судебные расходы.

КСТАТИ

Заведите отдельную карту

Вот три совета от Владимира Ульянова, которые помогут вам избежать неприятностей с платными подписками.

1.Не соглашайтесь на установку автоплатежей: тогда вы полностью будете контролировать, какие подписки вы оплачиваете.

2. Есть сервисы, где предлагается только автоматическая ежемесячная оплата. Ни в коем случае на нее не соглашайтесь, чтобы контролировать оплату.

3. Заведите отдельную карту, на которую кладите сумму, равную платежам по подпискам, чтобы никакого доступа к карте, куда перечисляется, к примеру, ваша зарплата, у сервисов не было.

ВАЖНО

Будьте осторожны со старыми симками

У вас тоже дома валяется симка, которой вы много лет не пользуетесь? Это может привести к неприятностей:

- Когда вы не пользуетесь долгое время сим-картой (у каждого оператора – свой срок, уточняйте этот вопрос), то она автоматически перестает работать, а номер передают другому. И этот человек по номеру телефона может получить доступ к вашим подпискам, а плату за них будет списывать с вас. Поэтому при смене сим-карты меняйте все данные о вас в приложениях сервисов, на которые вы подписаны.

