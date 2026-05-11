«Мне пришлось разбудить бабушку, чтобы отдать ей портрет»: художница из Новосибирска рисует пассажиров в метро

Новосибирская художница Дарья Багрий уже больше 18 лет занимается рисованием. Одно из ее необычных увлечений — делать быстрые портреты случайных людей прямо в метро, а затем отдавать им свои работы. Об этом Дарья рассказала КП-Новосибирск.
Девушка объясняет: для художника рисование людей — это базовый навык, который оттачивается годами. Еще во время учебы Дарья делала множество набросков, а потом решила усложнить себе задачу. Метро оказалось идеальным местом: живое, шумное, непредсказуемое.
— Рисование в метро немного вгоняет в стрессовое состояние. Но за счет этого наброски получаются более живыми, — объясняет художница.
«ГЛАВНОЕ — ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК НЕ ШЕВЕЛИЛСЯ»
Выбор «модели» в метро — не случайность. Дарья признается: в первую очередь она смотрит на то, насколько человек неподвижен.
— Нужно хотя бы три минуты, чтобы поза была более-менее статичной. Любое движение — и ракурс уже меняется, — объясняет она.
По словам Дарьи, рисовать молодых людей и детей сложнее — из-за более мягких черт лица. По ее словам, во взрослых и пожилых людях лучше считываются детали, и тогда легче передать похожесть.
Работа в метро редко проходит идеально. Люди выходят, меняют положение, обзор могут закрыть другие пассажиры.
— Был случай, когда я рисовала женщину на станции с одного ракурса, потом, когда мы сели в поезд, все изменилось. В итоге передо мной встал мужчина и полностью закрыл обзор. Пришлось дорисовывать по памяти, — вспоминает Дарья.
Бывает и так, что человек замечает пристальный взгляд.
— Одна женщина поняла, что я ее рисую, и стала недовольной. Я все равно доделала работу, но она отказалась от рисунка, — рассказывает художница.
Дарья подчеркивает: такие рисунки она делает не ради готового результата, а ради процесса.
— Наброски — это как зарядка для спортсмена. Это не финальная работа, а тренировка, — объясняет она.
Во время учебы у нее даже было обязательное задание — делать не меньше 30 набросков в неделю.
— Мы рисовали всех: друзей, родственников, случайных людей. Нам даже советовали идти на вокзал, ведь там люди долго сидят и меньше двигаются, — говорит Дарья.
РЕАКЦИЯ — ОТ РАСТЕРЯННОСТИ ДО УЛЫБКИ
Когда художница показывает людям их портреты, реакции бывают самые разные.
— Примерно 70% радуются, благодарят. Около 30% просто не понимают, что происходит, — делится Дарья.
Но иногда случаются особенно теплые моменты.
— Я рисовала бабушку, она немного дремала. Пришлось ее разбудить, чтобы отдать рисунок. Сначала она не поняла, а потом, когда я объяснила, что это ее портрет, она расплылась в милой улыбке, — рассказывает художница.
Ради этих эмоций Дарья продолжает спускаться в метро с блокнотом и превращать случайных пассажиров в героев своих быстрых, но живых портретов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru