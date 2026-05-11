«Мне пришлось разбудить бабушку, чтобы отдать ей портрет»: художница из Новосибирска рисует пассажиров в метро

Дарья Багрий рисует пассажиров в метро. Фото: творческий клуб "Витраж"

Новосибирская художница Дарья Багрий уже больше 18 лет занимается рисованием. Одно из ее необычных увлечений — делать быстрые портреты случайных людей прямо в метро, а затем отдавать им свои работы. Об этом Дарья рассказала КП-Новосибирск.

Девушка объясняет: для художника рисование людей — это базовый навык, который оттачивается годами. Еще во время учебы Дарья делала множество набросков, а потом решила усложнить себе задачу. Метро оказалось идеальным местом: живое, шумное, непредсказуемое.

— Рисование в метро немного вгоняет в стрессовое состояние. Но за счет этого наброски получаются более живыми, — объясняет художница.

«ГЛАВНОЕ — ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК НЕ ШЕВЕЛИЛСЯ»

Выбор «модели» в метро — не случайность. Дарья признается: в первую очередь она смотрит на то, насколько человек неподвижен.

— Нужно хотя бы три минуты, чтобы поза была более-менее статичной. Любое движение — и ракурс уже меняется, — объясняет она.

Дарья выбирает для своих рисунков людейв метро. Фото: творческий клуб "Витраж"

По словам Дарьи, рисовать молодых людей и детей сложнее — из-за более мягких черт лица. По ее словам, во взрослых и пожилых людях лучше считываются детали, и тогда легче передать похожесть.

Работа в метро редко проходит идеально. Люди выходят, меняют положение, обзор могут закрыть другие пассажиры.

— Был случай, когда я рисовала женщину на станции с одного ракурса, потом, когда мы сели в поезд, все изменилось. В итоге передо мной встал мужчина и полностью закрыл обзор. Пришлось дорисовывать по памяти, — вспоминает Дарья.

Бывает и так, что человек замечает пристальный взгляд.

— Одна женщина поняла, что я ее рисую, и стала недовольной. Я все равно доделала работу, но она отказалась от рисунка, — рассказывает художница.

Дарья подчеркивает: такие рисунки она делает не ради готового результата, а ради процесса.

— Наброски — это как зарядка для спортсмена. Это не финальная работа, а тренировка, — объясняет она.

По словам Дарья, наброски в условиях стресса получаются более живыми. Фото: творческий клуб "Витраж"

Во время учебы у нее даже было обязательное задание — делать не меньше 30 набросков в неделю.

— Мы рисовали всех: друзей, родственников, случайных людей. Нам даже советовали идти на вокзал, ведь там люди долго сидят и меньше двигаются, — говорит Дарья.

РЕАКЦИЯ — ОТ РАСТЕРЯННОСТИ ДО УЛЫБКИ

Когда художница показывает людям их портреты, реакции бывают самые разные.

— Примерно 70% радуются, благодарят. Около 30% просто не понимают, что происходит, — делится Дарья.

Большинство пассажиров улыбаются при виде своих портретов. Фото: творческий клуб "Витраж"

Но иногда случаются особенно теплые моменты.

— Я рисовала бабушку, она немного дремала. Пришлось ее разбудить, чтобы отдать рисунок. Сначала она не поняла, а потом, когда я объяснила, что это ее портрет, она расплылась в милой улыбке, — рассказывает художница.

Ради этих эмоций Дарья продолжает спускаться в метро с блокнотом и превращать случайных пассажиров в героев своих быстрых, но живых портретов.

