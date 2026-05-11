«Поставила там ванну и унитаз»: в Новосибирске женщина сделала из колясочной в многоэтажке квартиру

Женщина оборудовала колясочную на 1 этаже. Фото: Артем Чекалев

Скандал произошел в десятиэтажном доме на улице Высоцкого. Одна из жительниц многоэтажки использовала колясочную как жилье и даже смогла в нем прописаться. Жильцы поборолись за колясочную с 2020 года, и недавно женщину обязали освободить помещение. Об этом КП-Новосибирск рассказал юрист Александр Шахаев, представлявший интересы жильцов.

— В доме у нее никакой собственности нет, к самому дому она отношения не имеет, кроме того, что работала в организации, которая его обслуживала, — пояснил юрист.

КАК КОЛЯСОЧНАЯ СТАЛА КВАРТИРОЙ

Как говорит юрист, само помещение изначально не было жилым. По техническому паспорту дома — это колясочная, то есть техническое пространство.

— В какой-то момент женщина провела там перепланировку: установила ванну, унитаз, фактически превратив его в жилое помещение, поставила дверь и обустроила его под проживание, — рассказывает Александр Шахаев.

Когда именно женщина начала там жить — неизвестно. Но установлено, что регистрация у нее по этому адресу есть с 2012 года.

— Каким образом она получила эту регистрацию, до сих пор непонятно. Это выяснить так и не удалось, — отметил юрист.

«ДОКАЗЫВАЛА, ЧТО ЖИВЕТ ТАМ С СЕМЬЕЙ»

По словам председателя дома Артема Чекалева, в 2020 году женщина подала в суд на приватизацию, и жильцов дома это не устроило.

— Она доказывала, что живет там с семьей, но суд проиграла. Потом время шло, управляющая компания не оплачивала нам юриста, потому что это их сотрудница. В итоге жильцы сами собрали деньги, — пояснил председатель дома.

Когда юрист был найден, новый совет дома решил добиваться освобождения помещения.

В 2025 году Октябрьский районный суд Новосибирска вынес решение о выселении. Женщина подала апелляцию, но в заседания не являлась, отмечает юрист Александр Шахаев. Областной суд дополнительно запрашивал документы в МВД и миграционных органах, чтобы проверить законность регистрации.

— Внятных подтверждений законности регистрации так и не получили, — подчеркнул Шахаев.

В итоге апелляция оставила решение без изменений. Теперь женщине предстоит освободить помещение.

Редакция КП-Новосибирск направила запрос в УК дома, чтобы получить комментарий по ситуации.

