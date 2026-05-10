Ветер разгонится до штормовых значений Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Весна в Новосибирской области продолжает испытывать сибиряков на прочность. Ночью 11 мая столбики термометров опустятся до минусовых отметок, ожидается мокрый снег, а ветер усилится до 25 метров в секунду. Какой будет погода в Новосибирской области 11 мая 2026 — в нашем материале.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 11 МАЯ

Ночь на понедельник станет настоящим испытанием для сибиряков, уже успевших убрать теплые куртки. Ожидается резкое похолодание, местами пройдет мокрый снег, а ветер усилится до штормовых значений. Днем станет чуть теплее, но осадки сохранятся.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 11 МАЯ

Ночью ожидается резкое похолодание. Столбики термометров опустятся до 0…+5 градусов, а местами, при прояснениях, ударят заморозки до -5. Осадки преимущественно в виде мокрого снега.

Днем температура воздуха поднимется до +5…+10 градусов. Ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя.

Ветер западных направлений, его скорость ночью составит 9–14 метров в секунду, местами с порывами до 22 метров в секунду. При усилении ветер может разгоняться до 25 метров в секунду и более.

ОСАДКИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 11 МАЯ

Ночью местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Днем осадки сохранятся, но уже преимущественно в виде дождя.

ДАВЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 11 МАЯ

Атмосферное давление в понедельник составит 738 миллиметров ртутного столба.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX