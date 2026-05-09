Несмотря на осадки, на протяжении дня в городе сохранялась теплая погода. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

Ливень в Новосибирске 9 мая 2026 внес коррективы в планы сибиряков в День Победы. Но, несмотря на непогоду, на протяжении дня в городе было +22 градуса. Подробнее - в нашем материале.

Дождь прошел в Новосибирске 9 Мая

ФОТО И ВИДЕО ЛИВНЯ В НОВОСИБИРСКЕ 9 МАЯ 2026

Примерно в 16:00 в Новосибирске начался ливень. Перед дождем в городе поднялся сильный ветер, а небо затянуло тучами. До этого в течение дня было облачно с прояснениями.

Перед дождем в городе поднялся сильный ветер. Фото: Анастасия ТОЛСТОНОГОВА.

Во время ливня в городе был слышен гром. Осадки продолжались недолго — чуть больше часа. Ближе к 18:00 дождь и ветер прекратились, погода начала успокаиваться.

Согласно прогнозу синоптиков, вечером в Новосибирске также местами возможен небольшой дождь.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЛИВНЯ В НОВОСИБИРСКЕ

В районах Новосибирской области дождь начался раньше — в обеденное время. Кроме того, местами в регионе прошел град. В социальных сетях сибиряки отметили, что в Сузунском районе льдины были размером с вишню.

ПОГОДА В НОВОСИБИРСКЕ НА 10 И 11 МАЯ 2026

По данным синоптиков, в регионе пройдут дожди с грозами. Ветер разгонится до 17-22 метров в секунду, а местами порывы достигнут 25 метров в секунду. Кроме того, 11 мая синоптики прогнозируют резкое похолодание.

Примерно в 16:00 в Новосибирске начался ливень. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

МЧС Новосибирской области советует жителям не ходить рядом со слабо закрепленными конструкциями вроде рекламных щитов и элементов кровли. Также рекомендуют обходить стороной линии электропередачи.

Водителям советуют избегать резких маневров и обгонов, а также соблюдать дистанцию на скользкой и мокрой дороге. Автомобиль лучше не парковать под старыми деревьями и ненадежными конструкциями. Родителей попросили следить за детьми на улице во время непогоды. Кроме того, в ведомстве напомнили о соблюдении правил пожарной безопасности и запрете на использование открытого огня во время особого противопожарного режима.

