«Ушел на фронт, будучи отцом 16 детей»: новосибирцы проплыли на сапах по Оби с портретами родных-фронтовиков в День Победы

9 мая сибиряки с портретами фронтовиков не только прошли по площади Ленина вместе с участниками «Бессмертного полка», но еще и устроили заплыв на сапах. Об этом КП-Новосибирск рассказал организатор заплыва - Евгений Попов.

Заплыв на сапах в Новосибирске

Такие заплывы 9 мая проводят каждый год уже шесть лет, а с 2024 года к ним добавился и «Бессмертный полк» на сапах. Евгений Попов первым проплыл с портретом своего прадеда — Попова Владимира Федоровича, а после этого к нему начали присоединяться другие люди. В этом году участвовали уже 50 жителей Новосибирска.

- Мой прадедушка родился в 1908 году. Когда началась война, на фронт он ушел по собственному желанию, воевал с самого первого дня. У моего прадедушки 16 детей, все они родились до того, как он ушел воевать. Мой дедушка – его 15 ребенок. Прадед прошел всю войну, с первого до последнего дня. Чудом не получил тяжелых ранений, - рассказал Евгений.

Владимир Федорович умер в 2001 году в возрасте 92 лет.

- Он не любил говорить о войне, потому что ему было непросто все это вспоминать. Он награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и медалью «За взятие Кенигсберга».

