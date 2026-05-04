Дождь начнется уже около 7:00 утра. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В День Победы небо в столице Сибири затянет тучами. Какой будет погода в Новосибирске на 9 мая 2026 года - в нашем материале.

По данным сервиса «Яндекс Погода», утром воздух прогреется до +16 градусов. Днем температура поднимется до +21 градуса, ощущаться будет как +18. К вечеру столбики термометров покажут +19 градусов, при этом ощущаемая температура составит около +15. Ночью похолодает до +12 градусов, по ощущениям - до +9.

Согласно данным сервиса Gismeteo, в течение дня ожидаются сильные осадки и гроза. Дождь начнется уже около 7:00 утра и продлится до позднего вечера. В районе 16:00 синоптики прогнозируют наиболее интенсивные осадки. Кроме того, дождь и гроза возможны и в вечернее время до 22:00. Скорость ветра составит около 4,8 м/с, возможны порывы до 13 м/с.

Атмосферное давление ожидается на уровне 753 мм рт. ст. Для Новосибирска это значение находится в пределах нормы (средние показатели обычно колеблются примерно от 745 до 755 мм рт. ст.), поэтому существенного влияния на самочувствие большинства людей не прогнозируется.

Переменчивая погода сохранится и после праздника. Дожди прогнозируются 10 и 11 мая. В период с 12 по 14 мая осадки станут менее интенсивными, однако полностью прекратятся только к 15 мая.

