У самовара я и неваляшка: у россиян новый тренд — скупают советские вещи и обустраивают комнаты в стиле СССР

У россиян растет интерес к советским вещам.

Мода сделала неожиданный крюк и зарулила в прошлое: у россиян растет интерес к советскому - посуде, мебели, одежде и игрушкам. Явление не повсеместное, но вполне массовое.

Во многих городах работают стилизованные под прошлое заведения: лофты, бары, квесты… Взять, допустим, Москву. В самом ее центре, в здании ГУМа - столовая с советскими плакатами. В Новосибирске инфоповодом стало восстановление неоновой вывески. Такая горела над салоном новобрачных десятки лет назад, этой весной зажглась вновь. Возник и досуг в ретро-стиле - пионерские лагеря для взрослых. Там и красные галстуки, и «Веселые старты», и «Зарница».

Но в столичную столовую за ностальгией не находишься. Бегать под задорные звуки горна тоже готов не каждый. С нашими-то взрослым радикулитами. Есть альтернатива - устраивать себе локальные погружения в прошлое.

В тренде, например, фотосессии в советском стиле. Причем, заказывают их не только дяди с тетями сорок плюс. Те же зумеры охотно одеваются в советских стиляг, чтобы сделать яркие снимки. Хочешь – закажи работу у фотографа, который уже студию обставил и костюмы приготовил. А хочешь – купи одежду из прошлого и делай себе карточки безлимитно.

Открываю сайт объявлений, и – пожалуйста: «Мужские рубашки СССР – 550 рублей». Для наглядности на фотографии видна бирка: ГОСТ, артикул… Чтобы покупатель не сомневался в подлинности. «Телогрейка СССР – 2800 рублей», «Школьный пиджак – 1000 рублей», «Шарф мохеровый – 550 рублей». Да что угодно можно найти – от, простите, трусов до шубы.

В интернете можно найти и подстаканник по цене смартфона, и ретро-рубашку по цене гамбургера.

Но одеться в стиле вашего молодого дедушки - это половина удовольствия. Самые увлеченные любители старины обустраивают комнаты в духе прошлого века.

- Есть люди, которые ностальгируют по СССР и оформляют в советском стиле, например, рабочий кабинет. Кто-то - баню, или гараж, - рассказывает председатель Союза коллекционеров России по Новосибирской области Василий Кулинич. - Среди самого популярного реквизита — самовары. Ими можно пользоваться, они красиво выглядят. На втором месте - статуэтки, скульптуры. Очень популярна посуда из советского прошлого. А женщины любят хрусталь.

Такую комнату можно обустроить за 23 тысячи рублей.

Еще в почете катушечные магнитофоны и проигрыватели с виниловыми пластинками. Только представьте мизансцену: налит чаек из самовара, пьете из стакана в подстаканнике, а в проигрывателе крутится ранний Валерий Леонтьев, Муслим Магомаев или «Модерн токинг». Для большей атмосферности можно налить напиток в характерную бутылку из прошлого - стеклотара с выцветшими этикетками тоже есть в продаже.

Самовар.

Еще одна категория ходовых товаров – игрушки. Разные. Хоть даже елочные. Они не такие идеальные как сейчас. И материал дешевле, и формы попроще, а все равно ценятся.

Есть в продаже пластмассовые куклы с нарисованными ресницами. Есть игра «За рулем», по сути - «Need for speed» того времени. Можно купить юлу – куда попал перед ней этот ваш современный спиннер. Есть неваляшки на любой вкус и кошелек.

Автор этих строк не удержался - купил советский комплект для детской фотосессии - советское платье, ботиночки и неваляшку. За все - 2500 рублей.

Комплект за 2500 рублей, и твой ребенок отправляется в советское прошлое.

Откуда у меня и других покупателей такой интерес к винтажу? Историк Константин Голодяев полагает, что мы тоскуем по знаменитому советскому качеству. Но не только…

- Люди вспоминают: это было у моей мамы, это носила моя бабушка, это я видел в детстве. Ностальгия. И на мой взгляд, этот винтаж очень важен сегодня для формирования здорового общества. Ведь это семейные ценности. Реликвии, которые имеют свою историю, восполняют нашу память и имеют гораздо большую социальную, а где-то даже нравственную цену, нежели просто сугубо материальную, - объясняет Голодяев.

Найти можно не только советский раритет, но даже имперский. По-настоящему увлеченные коллекционеры ищут реликвии далеких времен не только в соцсетях, но даже и на свалках.

- Люди продают такое за копейки. Или иногда смотришь - а вещь выкинули на помойку. Я так стулья нашел. Старые выброшенные стулья, которые хотели сжечь. Из трех сломанных я сделал два. Они конца XIX - начала XX века. Цена каждого, думаю, тысяч по десять, - поделился с «Комсомольской правдой» художник Алексей Тарасенко.

Стулья царских времен едва не отправились в огонь.

Цены преобладают скромные. Но если хочется шикануть - тоже варианты найдутся. Вот, вам, пожалуйста – педальный «Москвич» для детей за 68 000 рублей. На такой впору автокредит брать.

Подстаканник за 28 500. Самовар за 124 900. Это вам не современный умный чайник за пару тысяч рублей.

Чем более редкий образец товара, тем он дороже. Но особо ценными самоварами и подстаканниками интересуются уже не рядовые любители ретро. Тут уже компетенция коллекционеров. А коллекционер за желанный экспонат многое отдать может.

Москвич.

КОММЕНТАРИЙ СОЦИОЛОГА

У россиян растет интерес к истории

Доктор социологических наук, руководитель Центра социологических исследований Сибирского института управления РАНХиГС Надежда Вавилина:

- Это именно мода. Был период, когда она возникала на составление родословных. В девяностые было модно искать подтверждение своего аристократического происхождения. А люди собирали вещи, символизирующие прошлую эпоху – от картин до украшений. Интервалы того или иного внимания к ретро по одним исследованиям составляют 20 лет, по другим - 15 лет.

Но это не все. С 2013 года мы по заказу Министерства культуры Новосибирской области делали исследование об интересе к чтению, о портрете читателя. И с 2023 года заметили рост интереса к истории Отечества, истории государства. Я понимала, что вслед за этим должен возникнуть интерес и к некой, условно говоря, атрибутике, описывающий характер того времени.

Почему он возник сейчас? Потому что на протяжении четырех лет на фоне СВО мы особенно часто вспоминаем победу советской армии в Великой Отечественной войне. А также вспоминаем советскую солидарность и испытываем потребность в этой солидарности. И атрибутика того времени вызывает соответствующие ассоциации.

Поэтому с одной стороны действует мода на винтажные вещи, а с другой есть социальный запрос. Нам хочется быть частью чего-то значимого, что было историей еще живущих сегодня.

ВОПРОС РЕБРОМ

А могут под видом раритета продать современную подделку?

Юрист, коллекционер антиквариата Михаил Жуков:

- Если коллекционер занимается серьезно, то продать ему новодел чрезвычайно сложно. Есть клейма, подписи, есть каталог, есть собственная насмотренность. Но если человек не погружен в тему, то обмануть могут.

Это расценивается как мошенничество. Но дело возбудят, если покупатель осознает обман. И если продавец сознательно вводил в заблуждение. А то ведь он и сам мог полагать, что в его руках раритетная вещь.

КСТАТИ

Кусочек Российской империи

Есть в России целый город, оформленный в ретро-стиле. Называется - Рыбинск, в Ярославской области.

В Рыбинске почти все вывески - в стиле дореволюционной России.

Превратить населенный пункт в одну большую достопримечательность предложил местный музыкант Митя Кузнецов. Власти и бизнес его поддерживали. И стали менять на зданиях вывески - переходить на орфографию царских времен.

Теперь туристы едут даже из других стран - Рыбинск стал городом-знаменитостью.

КОШЕЛЕК

Сколько стоит оформить комнату в советском стиле

А что, если виртуально обустроить помещение в ретро-стиле? Картинку по нашему запросу нарисовал искусственный интеллект, а мы приценились к нужным товарам. Цены на доске объявлений подбирали близкие к минимальным.

Ковер - 2 штуки по 2000 рублей - 4000 рублей

Гардина - 500 рублей

Шторы - 400 рублей

Тюль - 300 рублей

Фотоаппарат - 1000

Торшер - 3000 рублей

Люстра - 1500 рублей

Тумбочка - 2000 рублей

Катушечный магнитофон - 2000 рублей

Диван - 3000 рублей

Стол - 2000 рублей

Стулья - 2 штуки по 500 рублей - 1000 рублей

Самовар - 1000 рублей

Стакан в подстаканнике - 500 рублей

Сахарница - 400 рублей

Неваляшка - 500 рублей

Итого: 23100 рублей

КСТАТИ

А что, если виртуально обустроить помещение в ретро-стиле? Картинку по нашему запросу нарисовал искусственный интеллект. А владелец антикварного магазина, председатель Союза коллекционеров России по Новосибирской области Василий Кулинич назвал цены нужных винтажных товаров.

Ковер - стоимость сильно зависит от материалы и способа изготовления. Синтетический ковер стоит 500-1000 рублей. А шерстяной ручной работы - до 50 000 рублей. Два ковра - от 1000 до 100 000 рублей

Гардина - от 100 до 300 рублей

Шторы - в зависимости от материала и состояния, от 200 до нескольких тысяч

Тюль - от 200 до 500 рублей

Фотоаппарат - в зависимости от марки и объектива, может стоить как 500 рублей так и 50 000 рублей (первые выпуски небольшими тиражами)

Торшер - от 1 000 до 2 000 рублей

Люстра - обычный пластик - 500 рублей, а хрустальная многоуровневая - от 5 000 рублей

Тумбочка - 500 рублей обычная и несколько тысяч - из ценных пород дерева

Катушечный магнитофон - от 1 000 до нескольких тысяч рублей в зависимости от марки и состояния

Диван - в хорошем состоянии может стоить от 5 000 рублей и больше. А вот видавший жизнь диван могут отдать даром при условии самовывоза

Стол - от 500 до 1 000 рублей, а если из хорошего дерева, то и несколько тысяч

Стулья - обычные - 500 рублей. А вот из дуба или другого ценного дерева ручной работы - редкость. Если в прекрасном состоянии, то стоимость - несколько десятков тысяч. Два стула - от 1 000 рублей

Самовар - электрический от 500 до 5 000 рублей в зависимости от формы и украшения. А вот дровяной - уже от 10 000 до 500 000 тысяч рублей - в зависимости от формы, клейм и состояния

Стакан граненый - от 200 рублей. Но есть и редкий - довоенный или из цветного стекла, стоимостью 10 000 - 20 000 рублей. Два стакана - от 400 до 40 000 рублей

Подстаканник от 200 за алюминиевый до 10 000 за мельхиоровый. Два подстаканника - от 400 до 20 000 рублей

Сахарница - от 200 до 500 рублей Неваляшка - от 500 до 1 000 рублей

- На фото предметы не выглядят богатыми и, скорее всего, ориентироваться можно на более низкие цены, - добавил антиквар.

Таким образом, ретро-стилизация комнаты под старину выйдет в сумму от 13 500 рублей.

