Первомай новосибирцев очень сильно порадует летней жарой. Синоптики обещают невероятно высокую температуру и ясное небо. Какой будет погода в Новосибирске на 1 мая 2026 — в нашем материале.
Погода для шашлыков удалась — им можно жарить, не боясь холода и сильного ветра. Ветер будет слабый: ночью 2-7 метров в секунду, днем — 4-9 метров в секунду.
По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на 1 мая температура повысится до +6…+8 градусов, а днем будет +25…+27, в районе ОбьГЭС до +22…+24. По Новосибирской области ночью температура повысится до +3…+8, а днем — до +22…+27 градусов, местами +16…+21.
В пятницу погода по-настоящему порадует: будет солнечно, небо — безоблачно. В других районах Новосибирской области будет небольшая облачность, так же без осадков.
Атмосферное давление ожидается нормальное и составит 747-750 миллиметров ртутного столба.
