«Сосед кидал в маму бычки, я стоял в стороне»: сибирячка получила условный срок, заступившись за сына

Сотрудники ГАИ оформили ДТП, а полиция завела уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Потасовка произошла вечером 4 января 2025 года: тогда 21-летний Тимур* приехал домой на «Ниссан Санни» — машину ему незадолго до драки подарила мама. Парень стал парковаться и врезался в соседскую «Хонду Сабер», повредив бампер.

- Сын сразу позвонил мне: я посоветовала ему вызвать аваркомов. Позже Тимур сказал, что они с хозяином машины договорились вызвать аваркома за 6 тысяч рублей, но денег у него не было. Просил занять ему 6 тысяч рублей, я сказала, что это дорого и пусть вызывает ГАИ, - рассказывала 42-летняя Валентина* на следствии.

В тот момент мать парня была у подруги в Бердске, но решила вместе с подругой поехать к сыну. Пока они добирались, Валентина нашла аваркомов подешевле — за 2 тысячи рублей. Тимур снова позвонил и пожаловался на хозяина авто: тот, со слов парня, завысил цену бампера до 300 тысяч рублей. Что происходило потом, Тимур позже объяснял следователям:

- Мама приехала с подругой, приехал новый аварком, мы позвали соседа — хозяина авто. Тот вышел с женой, начал кричать, что его бампер стоит 200 тысяч рублей. Стал оскорблять маму, кидал в ее сторону бычки. Сам я стоял в стороне, в телефоне. Потом увидел, как сосед пинает маму и ее подругу, а его жена брызгает перцовым баллончиком. Соседка, мама и ее подруга дрались, потом мама сидела на бампере «Хонды», терла глаза. Я вызвал скорую и полицию.

У хозяина авто была другая версия — конфликт начала 42-летняя Валентина. После ДТП он вызвал ГАИ и поднялся домой, так как ждать их приезда было долго.

- Валентина позвонила мужу и сказала выйти на улицу, там она стояла с подругой и двумя другими аваркомами. Они предлагали составить обычный протокол вместо расширенного, мы отказались и стали ждать ГАИ. Валентина, от которой пахло алкоголем, начала конфликт с мужем, я с ней не конфликтовала и не разговаривала. Но именно меня попыталась меня ударить, я пригрозила ей перцовым баллончиком. Они с подругой вцепились мне в волосы, ударили в лицо, в ответ я применила баллончик. После чего Валентина села на капот и несколько раз подпрыгнула, оставив вмятины. После приехали сотрудники ГАИ и оформили ДТП, - рассказала жена хозяина «Хонды».

Ущерб «Хонде Сабер» составил более 25 тысяч рублей. Следователи завели уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества, Валентина не признала вину. Ранее она не была судима, работала директором небольшой фирмы. В декабре прошлого года Заельцовский районный суд назначил женщине 1 год условно с испытательным сроком в 1 год. Валентина обжаловала приговор:

- В мае Новосибирский областной суд изменил приговор, установив алкогольное опьянение в качестве отягчающего обстоятельства. Мера наказания была оставлена без изменений, приговор вступил в законную силу, - сообщил КП-Новосибирск Никита Теряев, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.

*Имена изменены.

