«Он молчал об этом всю жизнь»: в Новосибирске сын фронтовика спустя 80 лет узнал о подвиге отца из рассекреченных архивов

Иван Быстров родился в селе Алексеевка Чулымского района и был фронтовиком во времена Великой Отечественной войны. Фото: предоставлено Анатолием Быстровым

День Победы для 74-летнего Анатолия Быстрова из Новосибирска — один из главных праздников. Его отец, Иван Игнатьевич Быстров, прошел войну, был дважды тяжело ранен, вернулся в родное село и прожил долгую жизнь, почти ничего не рассказывая о том, что пережил. Спустя десятилетия, когда Ивана уже не было в живых, Анатолий узнал о подвиге отца из рассекреченных архивов Минобороны РФ. По словам Анатолия, отец никогда не рассказывал, как в 1943 году ворвался в немецкую траншею, где лично уничтожил троих противников. Подробности — в материале КП-Новосибирск.

«НА ФРОНТ УШЛИ ПЯТЕРО»

Иван Быстров родился в 1914 году в селе Алексеевка Чулымского района Новосибирской области и прожил там всю жизнь. Его сын Анатолий вспоминает: отец был человеком скромным, из тех, кто не считал свои поступки чем-то исключительным.

— День Победы для меня всегда был особенным — волнующим, торжественным и в то же время печальным. Таким он стал еще в детстве, потому что мой отец был участником войны. Я всегда гордился им, — рассказывает в беседе с КП-Новосибирск Анатолий Быстров. — Но он никогда не говорил о подвигах, вообще не думал о славе.

В семье Быстровых в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли пятеро: сам Иван Игнатьевич, его братья Александр, Алексей и Петр, а также племянник Александр. Двое из них не вернулись — брат и племянник Ивана погибли.

«НОСИЛ В ЛЕГКИХ НЕМЕЦКУЮ ПУЛЮ»

22 июня 1941 года, как вспоминают родные, Иван Быстров провел, как и многие сельские механизаторы, за работой — ремонтировал комбайны. О том, что началась война, он узнал только вечером, вернувшись домой. Уже на следующий день, 23 июня, его мобилизовали и отправили в Новосибирск.

Иван попал в состав 127-го инженерного батальона, сформированного в городе и приданного 24-й армии. В составе этого подразделения Быстров участвовал в обороне Москвы и контрнаступлении.

21 декабря 1941 года под Серпуховом он получил первое тяжелое ранение. Два месяца провел в госпитале.

— Он всю жизнь носил в легких немецкую пулю, которую видимо не смогли извлечь тогда в госпитале, — вспоминает Анатолий.

После лечения Ивана отправили домой на восстановление. В это время он снова работал бригадиром в МТС. Но уже в декабре 1942 года его вновь призвали на фронт.

«УНИЧТОЖИЛ ТРЕХ НЕМЦЕВ»

Вернувшись, сибиряка, как имевшего опыт участия в боевых действиях, отправили в 1280-й стрелковый полк 391-й стрелковой дивизии 1-й ударной армии. Бои шли на направлениях Великие Луки, Невель, Старая Русса – в этих местах когда-то совершил подвиг Александр Матросов.

— Я всегда интересовался, расспрашивал отца, но он редко рассказывал и в целом вспоминал войну. А потом появился сайт «Подвиг народа», и я начал там искать документы. И однажды нашел наградной лист отца, — говорит Анатолий Быстров.

Документ датирован 24 июля 1943 года. В нем говорится о представлении младшего сержанта Быстрова к медали «За отвагу». В тексте — сухие строки, за которыми стоит бой:

«…в одном ближнем бою, ворвавшись в траншею противника, лично уничтожил 3-х немцев…»

Документ из архивов Минобороны РФ. Фото: предоставлено Анатолием Быстровым

Как признается Анатолий, о медали отца и об этом эпизоде он узнал уже из архивов. Там же отмечено, что 27 июня 1943 года, участвуя в разведке боем, он проявил хладнокровие, стойкость и своим примером поднимал бойцов.

«НАСТУПИЛ НА МИНУ, ЕМУ ОТОРВАЛО СТУПНЮ»

Перед одним из наступлений в декабре 1943 года подразделению разведки, где служил Иван Быстров, поставили задачу: ночью пройти в тыл противника, взять «языка» и перерезать связь.

— Командир полка сказал: кто выполнит — получит орден Красной Звезды и отпуск. Отец вызвался сам, — рассказывает Анатолий.

На обратном пути случилась беда: разведчиков обнаружили, начался минометный обстрел. Пленный, так называемый «язык», погиб от осколка. Сам Быстров наступил на противопехотную мину — ему оторвало ступню.

Это было второе тяжелое ранение Ивана. С помощью товарищей он смог добраться до своих.

— Зимой, тяжело раненый, он шел, его тащили… Это трудно даже представить, — говорит сын.

После госпиталей в июне 1944 года Иван Быстров вернулся домой. Для него война закончилась, но ее последствия остались с ним навсегда.

— Тогда уже были протезные заводы, он каждый год ездил в Новосибирск получать протез. Ходил, прихрамывал, но, может быть, со стороны это было не очень заметно, — говорит Анатолий Иванович.

Иван Быстров прожил 86 лет. Фото: предоставлено Анатолием Быстровым

За время службы Иван Быстров также был награжден двумя медалями «За боевые заслуги». Позже — орденом Отечественной войны первой степени и юбилейными наградами.

Но сам он к наградам относился спокойно.

— Тогда не было такого отношения к наградам, как сейчас. Я многих фронтовиков знал — люди просто возвращались и работали, не считали себя героями, — вспоминает Анатолий.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ФРОНТА

После войны Иван Быстров остался в родной Алексеевке.

— У отца было образование четыре класса, но он был грамотный, хорошо писал, почерк у него был красивый. Некоторое время работал секретарем сельского совета. В наших свидетельствах о рождении стоит его подпись, — говорит Анатолий Иванович.

Иван быстров после войны работал в сельском хозяйстве. Фото: предоставлено Анатолием Быстровым

Потом Иван Быстров долгие годы трудился в сельском хозяйстве. В 1945 году женился. В семье родились трое сыновей, в том числе Анатолий Иванович, который позже стал ветераном МВД, подполковником милиции в отставке. Сегодня ему 74 года.

Иван Быстров умер в 2000 году, в возрасте 86 лет. Он так и не рассказал своей семье о многом из того, что пережил на войне.

— Может быть, я тогда недостаточно его расспрашивал, — признается сын. — Сейчас что-то вспоминаю, что-то нахожу в архивах. И хочется, чтобы осталась память об отце.

