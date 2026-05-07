Почему этой весной новосибирцы сильнее страдают от аллергии — что ответил врач

Этой весной многие новосибирцы отмечают: аллергия на цветение стала сильнее, а препараты, которые раньше помогали, работают хуже или почти не дают эффекта. О том, что изменилось в этом сезоне и как правильно защищаться, рассказал КП-Новосибирск доцент, кандидат медицинских наук, педиатр, аллерголог, гастроэнтеролог Константин Казначеев.

ПОЧЕМУ В 2026 ГОДУ АЛЛЕРГИЯ НА ЦВЕТЕНИЕ СИЛЬНЕЕ

По словам специалиста, дело в особенностях самой весны. В прошлом году она была теплой и более ровной, а в 2026-м сначала держались холода, а затем резко пришло тепло. Из-за этого растения начинают пылить практически одновременно.

— Ни одно дерево и ни одна трава в холодную весну интенсивно пылить не будет. А тут получилось так, что все запылило сразу. Из-за этого реакции более выраженные, — объясняет Константин Казначеев.

Есть и поведенческий фактор. Люди, которые ждут привычного начала сезона, но не сталкиваются с симптомами вовремя, расслабляются, а затем получают резкую и более сильную нагрузку.

— Ухудшить ситуацию могут и перекрестные реакции: растения — это не только пыльца. Это еще и пищевые продукты, с которыми возможна связь, — отмечает врач.

ПОЧЕМУ ПЕРЕСТАЛИ ПОМОГАТЬ ПРИВЫЧНЫЕ ТАБЛЕТКИ ОТ АЛЛЕРГИИ

Многие пациенты жалуются, что антигистаминные препараты, которые раньше работали, сейчас почти не дают эффекта. Как объясняет эксперт, проблема не в самих лекарствах, а в моменте их применения.

— Лучшее лечение аллергии — это предотвращение. Когда человек принимает таблетку, а внутри уже развернулась реакция, она уже идет. Остановить сильный процесс всегда сложнее, — говорит специалист.

По его словам, нельзя рассчитывать только на медикаменты, даже если они эффективны:

— Мы часто надеемся только на препараты. Они хорошие и мощные. Но если рассчитывать только на них, можно не справиться.

КАК СЕБЕ ПОМОЧЬ?

Основная задача в период цветения — максимально снизить контакт с пыльцой.

— Поможет изолирующая маска соответствующего класса защиты, а не обычная медицинская. Это промывание носа и глаз изотоническими растворами 5–6 раз в сутки, — говорит Казначеев.

Врач подчеркивает: аллерген не действует мгновенно — ему нужно время, чтобы попасть на слизистую и начать взаимодействие с рецепторами. Регулярное промывание позволяет удалить его до развития реакции.

Отдельно специалист обращает внимание на бытовые привычки:

— Что такое робот-пылесос по сравнению с влажной уборкой? Практически ничего. Он не обладает противоаллергенным действием. А влажная уборка действительно помогает.

АЛЛЕРГИЯ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

Еще одна особенность сезона — многие впервые сталкиваются с симптомами, хотя раньше их не было. По словам Константина Казначеева, это нормальная ситуация.

- Аллергия связана с наследуемыми особенностями организма — гиперчувствительностью и гиперреактивностью. Но момент, когда она проявится, заранее предсказать невозможно. Все зависит от того, когда человек столкнется с причинно значимым аллергеном.

Это может произойти при переезде в другой регион, где другие растения, или при первом контакте с новым продуктом.

СКОРО НАЧНЕТСЯ НОВАЯ ВОЛНА

Даже если симптомы ослабнут после окончания цветения березы, это не означает, что сезон закончился, говорит аллерголог.

Следующий этап — луговые и сорные травы: мятлик, райграс и другие виды, которых в регионе более 40.

— Люди ждут аллергию на березу, этот период проходит, они расслабляются и, например, едут на дачу. А там контакт уже с травами — и симптомы те же самые, — предупреждает Константин Казначеев.

Отдельно врач отмечает, что симптомы могут сохраняться даже после цветения. Береза выделяет огромное количество пыльцы — до 20–25 килограммов с одного дерева. Она микроскопическая и легко разносится на большие расстояния.

Даже после окончания цветения контакт с аллергеном может сохраняться:

— Пыльца оседает на одежде. Если ее не постирать, не очистить, человек продолжает реагировать на аллерген.

Кроме того, есть дополнительные источники аллергенов — например, опавшие листья, в которых может быть плесень, или дым от их сжигания.

