Общество7 мая 2026 9:51

«Звонил отцу и прятался от меня»: сибирячка пытается вернуть сына, которого увез бывший муж

Жительница Новосибирска два года борется за сына, которого увез бывший муж
Анна ПАШАГИНА
Жительница Новосибирска два года борется за сына, которого увез бывший муж. Фото: предоставлено КП-Новосибирск

Жительница Новосибирска два года борется за сына, которого увез бывший муж. Фото: предоставлено КП-Новосибирск

Жительница Новосибирска два года пытается вернуть 11-летнего сына домой. В 2024 году ее бывший муж забрал ребенка со школы и увез в в один из райцентров. По слова женщины, экс-супруг не дает ей видеться с ребенком, хотя по решению суда мальчик должен жить с ней. Свою историю она рассказала КП-Новосибирск.

«ЗАБРАЛ ЕГО И НЕ ВЕРНУЛ»

Ирина работают социальным педагогом, у нее двое детей: старшему — 13 лет, а младшему — 11 лет. С бывшим мужем в браке она была 6 лет.

- Мы развелись, потому что он мог меня ударить, пил, гулял. Причины для избиения были разные: например, когда я была в декрете, то он приходил домой, ложился, а я просила помощи у него. Ему это не нравилось, и он поднимал руку, - рассказала КП-Новосибирск Ирина, мама мальчика. - В 2013 году я написала на него заявление в полицию. Но так как я не сняла побои, то до суда дело не дошло.

Когда Ирина подала на развод, то сразу же подала иск на определение места жительства детей. В итоге мальчиков оставили с мамой, а эхкс-супруг мог забирать к себе в любое время.

- В 2024 году дети уехали к папе в райцентр на каникулы. Через три недели я приехала к ним, а младший сын даже ко мне не подошел. Я пробыла там три дня, он даже не разговаривал со мной, - говорит сибирячка. - Когда дети вернулись домой, сын был в дичайшем стрессе, не ел толком, плакал. Потом сын пошел в школу, и в этот момент его забрал отец и не вернул.

По слова Ирины, старшего бывший не забрал, потому что его не удалось настроить против нее.

- У младшего сына статус ОВЗ. Я приезжала в школу, а ребенок позвонил отцу, бегал от меня по раздевалке. Я приходила на уроки, пыталась с ним поговорить, но никакого контакта не было, - говорит сибиряка.

«У СЫНА ПРОИЗОШЕЛ ОТКАТ»

Ирина решила действовать через судебных приставов. Она забрала исполнительный лист из суда.

- Приставы сослались на то, что я должна была в течение трех лет подать исполнительный лист, и без него никаких мер они предпринять не могут. Сейчас я подала иск в суд, чтобы продлить срок действия исполнительного листа, - объясняет Ирина. - Параллельно я подала другой иск в суд, чтобы определить порядок общения с сыном, раз бывший муж не дает мне этого делать.

Как говорит женщина, сейчас ее сын не посещает школу. С ним два раза в неделю занимается логопед - учитель начальных классов.

- У него произошел откат. По факту, он должен закончить третий класс, а сейчас он занимается по программе первого класса. Сын сидит постоянно дома, иногда с отцом посещает бассейн, - рассказывает сибирячка.

В итоге суд обязал бывшего мужа организовывать встречи с матерью. На одной из таких встреч женщина узнала, что, когда старший приезжает туда в гости, то они могут с младшим дома остаться одни.

- Была ситуация, что старший сын позвонил брату и тот сказал, что сейчас дома один. Отец уехал в 9 утра и на момент звонка (это было в 6 вечера - ред.) мальчик был один. И это не в первый раз, - объясняет женщина.

Сейчас Ирина хочет вернуть сына домой и решить его вопрос с образованием. Ей важно, чтобы мальчик закончил школу.

КП-Новосибирск готова предоставить слово сторой стороне конфликта: связаться с редакцией можно по тел. 8-923-145-11-03.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX