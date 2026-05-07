«Звонил отцу и прятался от меня»: сибирячка пытается вернуть сына, которого увез бывший муж

Жительница Новосибирска два года борется за сына, которого увез бывший муж. Фото: предоставлено КП-Новосибирск

Жительница Новосибирска два года пытается вернуть 11-летнего сына домой. В 2024 году ее бывший муж забрал ребенка со школы и увез в в один из райцентров. По слова женщины, экс-супруг не дает ей видеться с ребенком, хотя по решению суда мальчик должен жить с ней. Свою историю она рассказала КП-Новосибирск.

«ЗАБРАЛ ЕГО И НЕ ВЕРНУЛ»

Ирина работают социальным педагогом, у нее двое детей: старшему — 13 лет, а младшему — 11 лет. С бывшим мужем в браке она была 6 лет.

- Мы развелись, потому что он мог меня ударить, пил, гулял. Причины для избиения были разные: например, когда я была в декрете, то он приходил домой, ложился, а я просила помощи у него. Ему это не нравилось, и он поднимал руку, - рассказала КП-Новосибирск Ирина, мама мальчика. - В 2013 году я написала на него заявление в полицию. Но так как я не сняла побои, то до суда дело не дошло.

Когда Ирина подала на развод, то сразу же подала иск на определение места жительства детей. В итоге мальчиков оставили с мамой, а эхкс-супруг мог забирать к себе в любое время.

- В 2024 году дети уехали к папе в райцентр на каникулы. Через три недели я приехала к ним, а младший сын даже ко мне не подошел. Я пробыла там три дня, он даже не разговаривал со мной, - говорит сибирячка. - Когда дети вернулись домой, сын был в дичайшем стрессе, не ел толком, плакал. Потом сын пошел в школу, и в этот момент его забрал отец и не вернул.

По слова Ирины, старшего бывший не забрал, потому что его не удалось настроить против нее.

- У младшего сына статус ОВЗ. Я приезжала в школу, а ребенок позвонил отцу, бегал от меня по раздевалке. Я приходила на уроки, пыталась с ним поговорить, но никакого контакта не было, - говорит сибиряка.

«У СЫНА ПРОИЗОШЕЛ ОТКАТ»

Ирина решила действовать через судебных приставов. Она забрала исполнительный лист из суда.

- Приставы сослались на то, что я должна была в течение трех лет подать исполнительный лист, и без него никаких мер они предпринять не могут. Сейчас я подала иск в суд, чтобы продлить срок действия исполнительного листа, - объясняет Ирина. - Параллельно я подала другой иск в суд, чтобы определить порядок общения с сыном, раз бывший муж не дает мне этого делать.

Как говорит женщина, сейчас ее сын не посещает школу. С ним два раза в неделю занимается логопед - учитель начальных классов.

- У него произошел откат. По факту, он должен закончить третий класс, а сейчас он занимается по программе первого класса. Сын сидит постоянно дома, иногда с отцом посещает бассейн, - рассказывает сибирячка.

В итоге суд обязал бывшего мужа организовывать встречи с матерью. На одной из таких встреч женщина узнала, что, когда старший приезжает туда в гости, то они могут с младшим дома остаться одни.

- Была ситуация, что старший сын позвонил брату и тот сказал, что сейчас дома один. Отец уехал в 9 утра и на момент звонка (это было в 6 вечера - ред.) мальчик был один. И это не в первый раз, - объясняет женщина.

Сейчас Ирина хочет вернуть сына домой и решить его вопрос с образованием. Ей важно, чтобы мальчик закончил школу.

КП-Новосибирск готова предоставить слово сторой стороне конфликта: связаться с редакцией можно по тел. 8-923-145-11-03.

