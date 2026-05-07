«Моя собака умирала»: сибирячка подралась с администратором ветклиники из-за отмены операции лабрадору

Конфликт случился утром 6 мая. Кадры предоставлены ветклиникой

Потасовка произошла 6 мая в одной из ветеринарных клиник на левом берегу в Новосибирске. Туда пришла клиентка, собаке которой отменили операцию, подралась с администратором клиники и устроила погром. Женщина утверждает: питомец был в тяжелом состоянии, а сотрудники учреждения с ней грубо разговаривали. Сейчас в ситуации разбирается полиция. Мы дали слово обеим сторонам конфликта.

«СОБАКА НАХОДИЛАСЬ В СТАБИЛЬНОМ СОСТОЯНИИ»

В ветклинике рассказали, что хозяйка лабрадора обратилась к ним еще 5 мая. По словам представителей учреждения, владелица жаловалась на сонливость питомца, отказ от прогулки и выделения.

— В остальном собака чувствовала себя нормально, она не находилась при смерти, как потом сказала владелица, — рассказали КП-Новосибирск в клинике. — Вся информация зафиксирована в карте приема и на камерах наблюдения.

В итоге после осмотра собаке назначили операцию на утро следующего дня. Однако врач, которая должна была проводить диагностику сердца и операцию, в тот день почувствовала себя плохо.

— Ей пришлось вызывать скорую помощь. Заключение у нас есть и от скорой помощи, и от учреждения, где нашему врачу проводили диагностику. То есть человек реально не был в состоянии оперировать, — пояснили в клинике. — Если бы врач взял собаку на операцию и ему стало плохо уже в процессе, собака бы могла погибнуть.

В клинике утверждают, что после звонка об отмене операции хозяйка собаки начала угрожать сотрудникам.

— Она сразу начала с материться, говорить про детей — что похоронит одного за другим. Все эти записи у нас сохранены для МВД, мы все это зафиксировали, — рассказали представители учреждения.

По словам сотрудников, после разговора женщина приехала в клинику уже без собаки. В клинике утверждают, что посетительница накинулась на администратора, а позже распылила перцовый баллончик.

— Она сначала устроила истерику. Администратор говорит, что, когда женщина упала, она пыталась ее успокоить, усадить на диванчик, чтобы та пришла в себя и покинула клинику. Но она продолжила истерику. Потом ушла, а через две минуты вернулась с баллончиком и распылила его. Правда, ни в кого не попала, — рассказали сотрудники.

После этого, по словам представителей ветклиники, женщина снова вернулась и устроила погром в холле.

— Там стоят сиденья и висят бахилы, чтобы посетителям было удобно присесть и надеть их. Она все сломала. Соответственно, уже никто не хотел, чтобы она снова приходила, поэтому вчера мы закрылись, — пояснили в клинике.

Поврежденная мебель. Фото: предоставлены ветклиникой

«У МЕНЯ СОБАКА УМИРАЛА»

Сама хозяйка лабрадора Алла* рассказывает совсем другую версию произошедшего. По ее словам, диагноз «пиометра» был серьезным и требовал срочной операции.

— Пиометра у собаки — это очень серьезное заболевание, которое развивается очень быстро, идет буквально на часы. Я просила: «Давайте вечером сделаем». Они предложили: «Давайте утром», — рассказала женщина КП-Новосибирск.

По словам сибирячки, утром ей позвонили и сообщили, что хирург уехал на другой вызов.

— Про то, что у врача плохо с самочувствием и ее госпитализировали, я вообще не слышала. Если бы мне это сказали, было бы совершенно другое отношение, — утверждает Алла (однако в распоряжении редакции есть запись телефонного разговора, где сотрудники ветклиники сообщают о переносе операции из-за того, что врача увезли на скорой).

Алла также говорит, что после отмены операции не получила никаких рекомендаций.

— Я говорю: «Нам что делать-то?» И мне ответили: «Что хотите, то и делайте», — вспоминает она. — У меня собака умирала. Да, я приехала туда — это, может быть, мой минус. Мне просто хотелось посмотреть им в глаза.

По ее словам, конфликт начался после оскорбления со стороны администратора.

— Когда я зашла, она мне говорит, что я толстая. Вместо того чтобы сказать: «Извините, мы вас подвели», она мне говорит, что я толстая. Поэтому и драка получилась. Я вообще по жизни ни с того ни с сего не конфликтую, — считает женщина.

Сейчас, по словам Аллы, собаку уже прооперировали в другой клинике.

— Все было на грани. Пиометра — это очень тяжелое состояние, оно ухудшается с каждым часом из-за гноения. Даже то, что мы должны были быть прооперированы в 9 утра, а в итоге операция перенеслась на четыре часа вечера, — это уже было очень тяжело. Но сейчас главное, что все хорошо, — рассказала хозяйка лабрадора.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что заявления в полицию уже поступили.

— Заявления в отдел полиции №8 «Кировский» УМВД России по городу Новосибирску поступали. Они зарегистрированы в установленном порядке. Сотрудниками полиции проводится проверка, — сообщили в ведомстве.

*Имя изменено

