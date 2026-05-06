«Залез под плавки, дочка в ужасе убежала»: под Новосибирском слепого массажиста обвинили в насилии над 11-летней девочкой

Незрячего массажиста задержали за насилие над ребенком. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Скандал произошел в одной из больниц под Новосибирском. По словам сибирячки Марины, ее 11-летняя дочка лежала одна в больнице, врач отправила на прием к массажисту.

- Дочка болела бронхитом: у нее не отходила мокрота, и ей прописали лечебный массаж. Первый раз ее отвела медсестра, а на следующий день моей дочке сказали: «Ты знаешь, куда идти, иди сама». На втором и третьем сеансе тоже все прошло нормально. Дочка пришла на четвертый, легла на кушетку, массажист залез под шорты и в плавки. Дочка спрыгнула на пол в ужасе, выбежала из кабинета. Потом побежала к медсестре — она и позвала врачей. Массажиста увели, а дочка написала мне СМС-ку, я примчалась в больницу, - рассказала КП-Новосибирск Марина, мама девочки*.

Женщина вызвала полицию, успокаивала дочку.

- Пока мы ждали полицию, главврач уволила мужчину, буквально за полчаса. Следователи приехали – а он у них уже не числится как сотрудник. По моим данным, 44-летний массажист является инвалидом по зрению, работал у них в больнице с 2018 года, занимался в основном массажем младенцев. В больнице заявили, что с ним никогда не было инцидентов, но, по слухам, наш случай – не первый, - рассказала КП-Новосибирск мама девочки.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Подозреваемого сначала отправили в СИЗО.

- Оказалось, что у него инвалидность первой группы по зрению, он полностью незрячий. В апреле его освободили из СИЗО. Дочка очень сильно переживает, мы наблюдаемся у психиатра, принимаем лекарства, - рассказала мама девочки. - В конце апреля мы ездили на судмедэкспертизу и случайно встретили его в коридоре больницы, он был с провожатым, без наручников. Они встали у двери напротив нас, дочь закричала, заплакала при его виде – его увели в конец коридора. Никаких извинений со стороны больницы или родственников массажиста не поступало. Сейчас мы будем ждать результатов экспертизы и результатов заключения, следователь сказала, что ему грозит от 12 до 22 лет. Нам страшно, что будет дальше – ведь он живет рядом с нашим домом, каждый день ходил мимо на работу и домой, - сообщила КП-Новосибирск Марина.

Участники местного отделения Всероссийского общества слепых признались – задержание незрячего массажиста для всех стало шоком. С их слов, мужчина в 14 лет ослеп на один глаз, отучился в колледже, женился и переехал в соседний регион, где выучился на массажиста. Там он растил двоих детей, а в 2018 году развелся, ослеп на второй глаз и вернулся в родное село. Через центр занятости устроился в местную больницу массажистом на полставки.

- Человек он не особо общительный, в чем-то закрытый. Но казался порядочным: платил алименты на детей и помогал собирать их в школу. Ничего странного мы за ним не замечали, - рассказала КП-Новосибирск знакомая массажиста. – Недавно у него умер отец, мама тоже ослепла. Его родственники плачут, а мы не понимаем, что произошло и как так могло выйти.

В Черепановском межрайонном отделе СУ СКР по Новосибирской области подтвердили факт возбуждения уголовного дела.

- Уголовное дело заведено, - сообщили КП-Новосибирск следователи.

*Имя изменено

