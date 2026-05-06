Болезнь врожденная: в Новосибирске хирурги выпрямили ногу 12-летнему мальчику с редким заболеванием

Ахондроплазия — редкое врожденное заболевание, при котором нарушается рост костей. Фото: Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна.

13-летний мальчик с ахондроплазией — врожденным нарушением роста костей — перенес сложнейшую операцию в Новосибирском НИИТО. Хирурги установили на его голень аппарат «гексапод», который работает как «автопилот с навигатором»: компьютер сам рассчитал, как именно выпрямлять деформированную кость. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

Ребенка госпитализировали в Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна с тяжелой деформацией правой голени. Специалисты приняли решение провести серию операций. В лечении участвуют и детские, и взрослые хирурги — случай сложный и требует командного подхода.

— Проведению каждого этапа предшествует скрупулезная подготовка, — объясняет заведующий отделением детской ортопедии и вертебрологии Вадим Кожевников.

Сначала мальчику сделали рентгенограммы и мультиспиральную компьютерную томографию. Затем вместе с коллегой из отделения для взрослых Александром Пронских врачи спланировали операцию в специальной компьютерной программе.

— Применили современную технологию многоплоскостной коррекции деформации сегмента голени. Это двухуровневая остеотомия с компоновкой аппарата внешней фиксации «гексапод» отечественного производства, с поэтапным устранением элементов деформации с учетом имеющихся смещений сегментов , — рассказывает Кожевников.

У таких пациентов конечности не только диспропорционально короткие, но и часто искривленные. Фото: Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна.

Классический аппарат Илизарова — это, по сути, «ручное управление». Врач сам решает, как и когда подкручивать спицы и тяги. А «гексапод» работает иначе.

— Специалист вводит в программу данные рентгеновских снимков, а алгоритм сам рассчитывает индивидуальный график изменения длин каждой из шести штанг, — объясняет Александр Пронских.

В ситуации, когда на одной части ноги нужно сделать несколько остеотомий, хирурги НИИТО применили инновационный метод — пружинную технику. Ее разработали коллеги из НМИЦ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена в Санкт-Петербурге.

— При этом способе используется всего один аппарат вместо двух-трех. Промежуточные фрагменты кости соединяются с опорами эластичными тягами — пружинами. Во время коррекции они автоматически занимают правильное положение, — рассказывают врачи.

Простыми словами: если аппарат Илизарова — это «ручное управление», то «гексапод» — это «автопилот с навигатором». Фото: Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна.

Операция на голени — только первый этап. Мальчику предстоит лечение деформаций бедренных костей и верхних конечностей. Путь предстоит долгий, но теперь у мальчика и его родителей есть четкий план и уверенность в успехе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX